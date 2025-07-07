Серия Huawei Pura 80, недавно вышедшая на рынок, оснащена чипсетом Kirin 9020 — тем же самым, что использовался в прошлогодней линейке Mate 70. Однако основной интерес сейчас вызывает не столько текущее поколение, сколько то, что готовится дальше. Следующий флагманский процессор Huawei, предположительно получивший название Kirin 9030, должен дебютировать вместе с серией Mate 80 в конце этого года.

Согласно новой утечке, Kirin 9030 может предложить прирост производительности на 20% по сравнению с Kirin 9020. Это заметное улучшение, особенно если учесть, что по заявлениям Huawei сам Kirin 9020 на 36% быстрее чипов, стоящих в серии Pura 70. Если цифры подтвердятся, это означает, что Kirin 9030 может быть на 50–60% быстрее, чем Kirin 9000s 5G. Тем не менее, стоит относиться к этим данным с долей скептицизма — источник утечки пока не является надёжным.

Более реалистичным выглядит предполагаемый график выхода чипа. По информации от проверенного инсайдера Digital Chat Station, Huawei готовит один из четырёх крупных флагманских чипов, релиз которых намечен на конец 2025 года. И с большой долей вероятности речь идёт именно о Kirin 9030.

Разумеется, не стоит ожидать, что новый чип Huawei на равных будет конкурировать с топовыми решениями от Snapdragon или Apple — по крайней мере пока. Однако гораздо интереснее может быть не только производительность, а то, как этот чип производится.





Ряд китайских источников утверждают, что настольный чип Kirin X90 для ПК уже выпускается по 5-нм техпроцессу. Если Huawei действительно удалось наладить внутреннее производство 5-нм чипов, это станет огромным шагом вперёд для всей полупроводниковой стратегии компании.

Кроме «железа», настоящим козырем Huawei сегодня остаётся программная оптимизация. И, надо признать, в этом направлении компания добилась впечатляющих результатов. Возьмём, к примеру, складной смартфон Mate X5 с тремя экранами и чипом Kirin 9010. Несмотря на огромную нагрузку по отображению, устройство работает плавно и стабильно.





Таким образом, хотя чипы Huawei пока и уступают лидерам отрасли по «сухим» цифрам, компания находит другие способы оставаться в игре.