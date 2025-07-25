На калужском заводе «АГР холдинг» завершается подготовка к серийному производству автомобилей нового российского бренда Tenet. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что на предприятии полностью оснащён и адаптирован цех окраски.

Подготовка производства завершена

По словам губернатора, на заводе завершён ещё один ключевой этап — подготовка окрасочного цеха. Все работы выполнены с учётом климатических особенностей России и конструктивных решений автомобилей Tenet. Ранее на предприятии была завершена масштабная реконструкция сварочного цеха — его полностью перепланировали под особенности кузова новой модели.

Оборудование на производстве автоматизировано на 90 %, что позволяет обеспечить необходимую точность сварки, высокую жёсткость конструкции и качество соединений. Все производственные процессы соответствуют международным стандартам управления качеством.

Серийный выпуск Tenet стартует в ближайшее время

Серийный выпуск автомобилей Tenet в Калуге планируется начать в ближайшее время. Ещё в феврале 2025 года компания «АГР холдинг» заявляла, что запуск намечен на начало второго квартала.





Бренд Tenet — новый проект на российском автомобильном рынке. Предприятие в Калуге принадлежит группе компаний АГР, которая также управляет двумя автозаводами в Санкт-Петербурге и занимается производством автомобилей и двигателей. Ранее компания была официальным производителем и импортером автомобилей марок Volkswagen.

Новые планы АГР в Санкт-Петербурге

В конце 2024 года заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Алексей Яковлев сообщал о планах компании АГР по запуску новой линейки автомобилей на одном из петербургских предприятий. Партнёром в проекте выступает производитель из Восточной Азии.



