Обзоры
В последние годы внешние SSD стали неотъемлемым атрибутом арсенала техноэнтузиастов и профессионалов. Всё больше данных приходится переносить ...
Realme C75 умудрился совместить цену базового смартфона и защиту, достойную флагмана. Представьте себе телефон за разумные деньги, который ...
Дождались! Яндекс наконец-то выпустил свою первую портативную колонку с Алисой – модель с говорящим названием «Станция Стрит» («street» – «улица» в ...
Прочее
Китайские производители смартфонов в 2025 году не просто догоняют конкурентов — они задают тон всей отрасли. Пока ...
После блокировки Speedtest в России пользователи ищут надёжные сервисы для измерения скорости интернета. Мы собрали 5 лучших ...
В этом году на конференции WWDC 2025 все внимание было приковано к Apple, которая представила несколько новинок ...