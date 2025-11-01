MacOS 26 Tahoe получил довольно крупное обновление в этом году. Помимо «жидкого стекла» оно касается общего дизайна иконок приложений, а также их кастомизации. По большей части — это мелочи, однако именно они создают новый взгляд на операционную систему компьютеров в этом году.

Приветствие

Мелочь, а выглядит приятно. Теперь, включая свой компьютер или ноутбук, вас приветствует полупрозрачная стеклянная надпись «привет» на разных языках. Этот дизайн выглядит свежо и интересно на компьютере. Также, если приглядеться, то можно заметить, что текст теперь во всех всплывающих окнах выравнивается по левому краю, а не по центру. Это также является незначительной частью обновления, однако такое выравнивание привычно глазу, а потому здесь можно только порадоваться, что обновление вышло. И, конечно, есть новые обои. А понравятся они вам или нет — дело вкуса. Но мне они показались интересными.

Новый дизайн иконок и приложений

Все ярлыки на macOS 26 Tahoe слегка изменились. Критичные изменения коснулись лишь некоторых из них, однако их всех объединяет легкая размытая окантовка. Как будто ярлыки не сфокусированы до конца. Это придает им некоторую мягкость.

Как это было доступно и пару обновлений назад на iOS, теперь вы сможете настраивать внешний вид ярлыков — светлая или темная тема, или выделение каким-нибудь конкретным цветом. Как бы там не было, теперь кастомизация на смартфоне, планшете и компьютере выглядит совершенно одинаково. Также вы можете выбрать вариант «Очистить» для иконок приложений. Это аналогичный вариант «Прозрачному» на iPhone и iPad. Как и на других устройствах, здесь они становятся прозрачными и теряют свою хоть какую-то цветовую уникальность. Быть может кто-то быстро привыкнет и ему такое придется по душе, однако я теряюсь в куче однотипных значков.

Центр управления тоже немного пофиксили. Он выглядит удобным, симпатичным и теперь его можно настроить под себя.





Несмотря на то, что «жидкое стекло» — это то, что объединяет все OS 26, на Mac их все же меньше. Например, в приложении «Фото» это обновление вроде присутствует, но совсем чуть-чуть. Не так как на iPhone. И может быть это даже хорошо и удобнее, и создает хоть какую-то уникальность устройствам.

Launchpad — все?

Launchpad — это инструмент, с помощью которого вы могли запускать приложений в macOS. За долгие годы работы многие пользователи привыкли к нему. Раньше вы могли расположить иконки приложений так как вам удобно, чтобы быстро в них ориентироваться. Теперь же вместо этого перед вами будет открываться окошечко с поиском Spotlight. С одной стороны, кто-то может посчитать это удобным. С другой — это может вызвать некоторые проблемы, особенно если приложений много, а вы не помните как оно точно называется.

Конечно, всегда можно воспользоваться сторонними приложениями, которые смоделируют Launchpad, но если бы его оставили на усмотрение пользователей — было бы удобнее.

Другое

Приложения «Дневник» и «Телефон» теперь тоже появились на компьютере. В целом, это довольно логичное обновление и добавление приложений, потому что если вы пользуетесь ими на iPhone, то почему бы и не продолжить ими пользоваться и на компьютере.