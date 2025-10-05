В последнее время Dreame как будто пытается делать революцию в мире пылесосов. Про Dreame D20 Ultra мы поговорим сегодня подробно. Но вы наверняка уже слышали про их моющие беспроводные пылесосы, на IFA 2025 они представили робот-пылесос, который умеет ходить по лестницам и много чего ещё. И это на фоне Dyson, которая за последние годы представила только щётку для уборки шерсти и пылесос с мотором и контейнером для пыли в ручке (к которому много вопросов из-за слишком компактных размеров). Как будто, пальма первенства в этом сегменте постепенно уходит в сторону других производителей, которые не боятся рисковать, экспериментировать и выпускать модели на рынок чаще, чем раз в 2-3 года.

Надо признать, что у меня давно был робот-пылесос в экосистеме умного дома. Причём с самого начала был моющий. Но меня всегда напрягало, что в него надо заливать воду, и он не моет пол, а скорее смачивает его и возит за собой влажную тряпку. Да, это лучше, чем совсем никак. Но когда мои друзья купили себе отдельно пылесос, а отдельно — полотёр, я подумал, что вот такой-то набор как раз и должен действительно делать пол чистым. Но оказывается, два устройства для этого не нужны. Dreame D20 Ultra не только пылесосит и моет пол, но и сам промывает и сушит тряпки-швабры, автоматически опустошает контейнер в мешок. Навигация построена на лидаре, объезд препятствий — на системе 3DAdapt. Устройство распознаёт ковры ультразвуком и поднимает швабры, чтобы не намочить ворс. Система Vormax развивает всасывание до 13 000 Па, поэтому ковры и щели чистятся заметно глубже. В России розничная цена — 49 990 ₽. Если нужна «тихая автоматизация» в квартире до 200 м² без возни с контейнером и тряпками, это очень сильный кандидат. И это считается бюджетной моделью, флагманские пылесосы Dreame умеют и не такое. У более дорогих моделей есть даже съёмка видео, где он ездит, а на IFA нам показали пылесос, который умеет менять щётки для разных поверхностей в доме. Но сегодня речь о «простеньком» D20 Ultra.

Что это и для кого

Dreame D20 Ultra — моющий робот-пылесос с многофункциональной базой PowerDock. Станция не просто заряжает, а берет на себя всю «грязную» работу: выдувает пыль из контейнера в мешок на 3,2 л, промывает швабры и сушит их тёплым воздухом. В отличие от роботов без базы, которые просто льют воду на тряпку, тут работает иначе. База наливает воду в специальный отсек, робот крутит там швабрами, грязная вода всасывается в отдельный контейнер. Производитель заявляет до 100 дней без контакта с пылью, что в бытовом сценарии достижимо, если убирать по расписанию и без экстремальных объёмов мусора. Впрочем, воду придётся менять раз в неделю как минимум. Но вот мешок за полтора месяца тестов пока не наполнился. По сути, этот пылесос нужен тем, кто хочет жить в чистой квартире в режиме «включил и забыл». Хотя всё равно иногда пылесос требует внимания, но это в любом случае проще, чем убираться самому.

Дизайн и эргономика Dreame D20 Ultra

Пылесос приезжает в довольно большой коробке, внутри которой есть всё, чтобы начать. Тут и сменный мешок (один уже внутри базы), и две швабры-тряпки, и щётка для подметания. В общем, разве что сменных аксессуаров не хватает. А так, как говорилось в рекламе из 90-х, «Просто добавь воды». Ну действительно, сборка занимает пару минут, наливаем воду в чистый бак, подключаем базу к розетке и можно запускать первую уборку.

Корпус базы выполнен в белом матовом пластике. Он не маркий и хорошо переносит ежедневные прикосновения (хотя вряд ли вы будете трогать базу чаще, чем раз в неделю). А вот сам пылесос глянцевый и пыль с отпечатками на нём, конечно, видно.





Форм-фактор робота классический круглый, диаметр около 35 см, общая высота — чуть меньше 10 см. На крышке — «башенка» лидара, которая обеспечивает точное сканирование, но и задаёт реальный предел по низкой мебели. Если под диваном около 9–10 см, робот, скорее всего, не проедет. Впрочем, лучше развернётся у кромки, чем застрянет где-то внутри.

Спереди — подвижный бампер. Он страхует от случайных касаний и помогает мягко «прощупывать» пространство. Впрочем, есть режим, когда пылесос заранее «видит» препятствия и не подъезжает к ним. Но тогда углы у вас будут немножко в пыли.

Снизу — резиновая турбощётка без ворса, и это гениальное решение. В моих старых роботах волосы постоянно наматывались на ворсяную щётку и очищать их было не самым приятным удовольствием. Тут же пыль поднимается с пола за счёт трения, но никакие волосы не застревают. Есть подметающая щётка, но она у всех пылесосов одинаковая. И две швабры-тряпки, которые моют пол (одновременно или после пылесоса).

В пылесосе есть свой контейнер для сбора мусора. Но если бы не фото для обзора, я бы его даже не увидел. Сбоку у робота есть отверстие, прикрытое резинкой, через которое вся пыль всасывается в базу, когда он встает на зарядку. Впрочем, если очень хочется, то можно иногда доставать и чистить контейнер. Ну и да, периодически нужно будет менять в нём фильтр.

База, конечно, довольно большая и надо будет найти под неё место в квартире. Высота около 59 см, а глубина и ширина позволяют разместить два крупных бака и отсек под пылевой мешок. Важно оставить над станцией немного свободного места, чтобы поднимать крышку и доставать ёмкости за ручки. С точки зрения быта — это не просто «зарядка», а рабочий пост обслуживания, и его удобно держать в прихожей или в углу кухни.

Внутри базы два контейнера для воды (грязной и чистой), один из которых надо регулярно опустошать, а второй — наполнять. Обычно одного раза в неделю достаточно. Мешок для пыли нужно менять по мере наполнения, но это примерно 2-3 месяца. Очень продумана история с мойкой швабр. Вначале пылесос заезжает по ребристому пандусу, очищая свои колёса. Затем на специальной ребристой платформе он крутит щетки, наливается чистая вода, промывает щётки и смачивает их. После чего он едет мыть пол. Грязная вода при этом всасывается из поддона в бак.

Да, поддон надо периодически мыть, но для этого пылесос может набрать туда воды и попросит вас помочь ему щёткой. В общем, всё довольно просто и даже не надо таскать ничего под кран. Ну разве что пандус иногда стоит протирать влажными салфетками.

Визуально всё выглядит и работает как надо. При этом, у Dreame есть выбор цвета и можно приобрести чёрную модель, если это больше подходит интерьеру. Впрочем, на мой взгляд, белый цвет универсальный и как раз ассоциируется с чистотой. Но каждому своё, разумеется.

Навигация и объезд препятствий Dreame D20 Ultra

Навигация в Dreame D20 Ultra построена на лидаре: робот сканирует помещение круговым лучом, быстро строит карту и чётко держит привязку. Алгоритм движения рациональный. Сначала — обход периметра, затем уборка «змейкой» с аккуратным перекрытием (а можно настроить, что он будет ездить только по направлению укладки полового покрытия). Это снижает риск пропусков и «лишних танцев» на месте. При перестановке мебели карта корректируется без паники, а локальные изменения применяются сразу.

Система 3DAdapt помогает с точным объездом преград. Ножки стульев, сушилки, коробки, пакеты — робот старается обходить без «тычков». Но если вам хочется, чтобы все углы были прочищены, лучше использовать функцию, когда робот принудительно доезжает до самого конца. Чёрные ковры не принимаются за «пропасть», а порожки и стыки покрытий проходятся без суеты. Функциональный потолок преодолеваемых порогов — до 20 мм. Разумеется, по лестнице не проедет, но для обычных межкомнатных порожков этого хватает.

Ковры распознаются ультразвуком. Когда робот идёт «всухую», на ковре автоматически поднимается мощность. Когда идёт «с мокрыми швабрами», они поднимаются на высоту до 10,5 мм. В реальности этого достаточно для короткого ворса и тонких дорожек. Если ковёр высокий и пушистый, лучше явно отметить его как запретную зону для влажной уборки и оставить только сухую — так спокойнее для ворса и предсказуемее для результата.

Сухая уборка Dreame D20 Ultra: Vormax 13 000 Па, щётка и фильтрация

Ключевой аргумент модели — сила всасывания. Система Vormax заявляет до 13 000 Па, и это ощущается именно там, где многие роботы «сдуваются»: на коврах и в швах полового покрытия. На обычном ламинате хватит среднего режима, который работает заметно тише. На ковре включается автоусиление, и крошки, песок и шерсть исчезают быстрее.

Резиновая турбощётка — правильный выбор для домов с питомцами. Она не скребёт по плитке, на неё меньше наматывается шерсть, а чистка проще. Длинная боковая щётка вытягивает мусор из прижимных зон вдоль плинтуса и помогает собрать крошки вокруг ножек столов. Углы любой круглый робот берёт не идеально, но у D20 Ultra есть трюк на стороне влажной уборки — чуть позже про него расскажу.

Контейнер для мусора в корпусе небольшой, всего 300 мл. В быту это не критично, потому что контейнер почти не трогают вручную: после заезда на базу станция выдувает содержимое в мешок на 3,2 л. Трёхступенчатая фильтрация включает сетку, поролон и HEPA-фильтр.

Шумовые параметры типичны для класса. В стандартном режиме робот не перекрикивает фон телевизора. На «турбо» становится громче, зато и чистит всё быстрее, и второй проход не нужен. На базе в момент автоопустошения звук довольно резкий и шумный, но операция длится считаные секунды.

Влажная уборка Dreame D20 Ultra: DuoScrub, RoboSwing и защита ковров

Мойка полов реализована по «правильной» схеме. Вместо «волочащейся» тряпки у D20 Ultra работают две круглые швабры DuoScrub. Они вращаются с высокой скоростью и прижимаются к покрытию, что помогает снимать свежие пятна и следы от напитков лучше, чем волочить статичную влажную ткань. На сложной засохшей грязи помогает повторный проход и немного больше воды.

Технология RoboSwing повышает эффективность вдоль кромок. Робот слегка подворачивает заднюю часть, чтобы швабры «дотягивались» ближе к плинтусу. В углах идеала не будет по геометрическим причинам, но полос вдоль стен остаётся меньше. На длинных прямых участках у плинтуса результат особенно заметен на светлой плитке и на матовом ламинате.

Защита ковров от намокания решена комплексно. Ультразвуковой датчик вовремя распознаёт ворс, а модуль мопов поднимается на 10,5 мм. На коротком ворсе это надёжно. На высоком «шэгги» логичнее заранее разметить запретные зоны для влажной уборки. Такой подход исключает случайные касания и экономит воду.

Система подачи воды завязана на станцию. В самом роботе небольшой встроенный резервуар — порядка 80 мл. Он не съёмный и не требует дозаправки вручную, потому что у базы есть бак чистой воды на 4,5 л и бак грязной на 4 л. После завершения работы остатки воды из внутренней магистрали удаляются, а швабры не остаются в тёплой влажной среде, где обычно заводится запах.

Док-станция PowerDock: автомойка швабр, автоопустошение и тёплая сушка

PowerDock — главный фактор «жить без рутины». После каждого участка уборки робот может заехать, полоскать мопы в ванночке и ехать дальше уже с чистыми насадками. В конце сессии станция включит сушку тёплым воздухом. Это мешает появлению запахов и плесени, продлевает жизнь микрофибре и экономит время пользователя. Когда швабры чистые и сухие, следующая уборка начинается без разводов на плитке.

Автоопустошение работает по схеме выдува в мешок объёмом 3,2 л. Для городской квартиры этого хватит на недели и месяцы. Производитель честно обозначает горизонт «до 100 дней» без замены, но реальный срок зависит от частоты уборки, площади и количества шерсти. Сама процедура быстрая, но шумная. Оптимально планировать её на дневное время или сразу после завершения цикла.

Бак чистой воды на 4,5 л и бак использованной на 4 л снимаются одной рукой. Горловины широкие, их удобно мыть. Станция напоминает о нужных действиях в приложении. Если держать баки в порядке и вовремя менять мешок, контакт с грязью сводится к минимуму. В целом, нарекание во всей этой системе есть только к баку с грязной водой. Ёмкость в 4 литра — это прекрасно, но количество бактерий и запаха, которое там скапливается за неделю, оставляет желать лучшего. Проблема решается либо более частым опустошением, либо добавлением в бак кондиционера для белья. А вот добавлять спиртосодержащие продукты не рекомендую, т.к. скорее всего они могут повлиять на материала бака.

Кстати, если хочется мыть полы не просто водой, а со специальным средством, слева от мешка для сбора пыли есть место для установки контейнера с жидкостью для мойки напольных покрытий. Dreame, разумеется, рекомендует использовать своё фирменное, но в инструкции сказано, что просто нельзя использовать спиртосодержащие и слишком агрессивные вещества. Контейнер придётся покупать отдельно. Но помните, что если у вас дома дети и/или животные, то лучше никакие средства не использовать, т.к. они могут быть опасны.

Приложение и голосовое управление Dreame D20 Ultra

Управление пылесосом идёт через Dreame Home. Первое подключение занимает около 10–15 минут. Робот строит карту, делит её на комнаты, а пользователь при желании уточняет границы, объединяет или переименовывает зоны. В интерфейсе можно задавать мощность всасывания и подачу воды по каждой комнате, выбирать порядок уборки, настраивать интервалы промывки мопов и частоту автоопустошения. Честно говоря, настройка чуть проще, чем у аналогичного пылесоса другого китайского производителя на букву X. Да, кое-где есть нюансы с русификацией, но глобально всё работает хорошо и интерфейс понятен.

Сценарии по расписанию работают гибко. Например, каждый день кухня и прихожая, через день коридор и гостиная, спальня — два раза в неделю. Для влажной уборки можно задать более интенсивную схему именно там, где чаще проливается вода и собирается жир. Зоны без уборки пригодятся для высоких ковров или для участков с проводами.

Можно настроить, как часто пылесос будет заезжать и мыть тряпки. Есть вариант выбора ночного режима, если на это время придётся опустошение бака, робот подождёт подходящего времени. В настройках доступен детский режим, когда все кнопки на роботе становятся заблокированными. Можно запускать уборку по зонам, комнатам, сделать быстрые запуски, например, «Уборка кухни после готовки», чтобы робот проехал там трижды и ещё почистил вокруг. И есть ещё вариант CleanGenius, когда пылесос начинает работать в режиме «Сам решу». То есть, вы просто запускаете его, а он уж решает, где нужно помыть, где нужно пройтись два раза, в общем, полностью автоматический режим.

Голосовые ассистенты поддерживаются. В российских реалиях это удобнее всего через Алису или Марусю. Команды типа «убери на кухне» или «начни уборку в гостиной» экономят несколько касаний в приложении. На iOS и Android доступны собственные виджеты, а push-уведомления сообщают об окончании уборки или о требуемых действиях со станцией.

Производительность, автономность и зарядка Dreame D20 Ultra

За время работы отвечает аккумулятор на 5200 мА·ч. Заявлена автономность до 260 минут от одного заряда. На практике итог зависит от тяги, доли ковров и частоты заездов на промывку мопов. Для 3-хкомнатной квартиры с умеренной меблировкой хватает на один-два полных круга, особенно если смешивать режимы по комнатам. Если заряд подходит к концу, робот едет на базу, пополняет батарею и продолжает с точки остановки. Но вообще, это абсолютно неважно, если вы запускаете Dreame D20 Ultra по расписанию, когда вас нет дома, какая разница, сколько раз он заедет на базу подзарядиться или заправить воду. Более того, я даже рекомендую поставить режим экономии аккумулятора, это когда робот не пытается постоянно держать 100% (обычно именно это влияет на деградацию батареи сильнее всего), а заряжается до конца лишь перед уборкой по расписанию.

Заявлена ускоренная зарядка, которая стала быстрее примерно на треть относительно предыдущих поколений бренда. Это уменьшает «простой» между заходами и помогает закрывать большие площади без ночных пауз. Полный цикл обычно укладывается в половину дня, если планировать уборку в отсутствие людей. Паспортная площадь — до 200 м². Это не строгий лимит, а ориентир, при котором карта и алгоритмы остаются стабильными, а станция успевает обслуживать швабры и контейнер без перегруза.

Практика использования Dreame D20 Ultra: сценарии, которые работают

Ежедневная поддерживающая уборка кухни и прихожей держит под контролем крошки, песок и шерсть. Тут важен режим автоусиления на ковре у двери и регулярная промывка тряпок, чтобы не размазывать грязь. В гостиной логичен смешанный цикл: сначала сухая, затем влажная, с заездом на станцию для очистки швабр в середине маршрута.

В детской полезно задать мягкую тягу и умеренную подачу воды, чтобы не шуметь и не переувлажнять паркет. Игрушки лучше сбрасывать в короб, но 3DAdapt обычно объезжает и «зоопарк» на полу. В спальне помогает правило «реже, но качественнее»: один-два прохода в неделю достаточно, а влажную уборку стоит привязать к отсутствию людей (кстати, можно завязать на умный дом, если у вас есть датчики объёма в помещении).

Если в доме есть питомцы, резиновая турбощётка вам понравится. Шерсть собирается хорошо, а чистка щётки занимает минуты. Стоит также настроить более частое автоопустошение, чтобы контейнер не переполнялся между заездами. В мокром цикле швабры DuoScrub снимают следы от лап, а тёплая сушка убирает запах «влажной тряпки».

Расходники и обслуживание Dreame D20 Ultra

Мешка на 3,2 л хватает надолго. Диапазон «до 100 дней» реалистичен при ежедневной уборке квартиры среднего размера. Швабры из микрофибры живут дольше за счёт автоматической промывки и сушки. Когда придёт время, их просто снимают с площадок и стирают в машинке в щадящем режиме. Впрочем, набор расходников можно купить на любом маркетплейсе.

Фильтры моющиеся, но после промывки их нужно высушить до конца. Влажный фильтр способен снизить тягу и создать лишнюю нагрузку на турбину. Станция подсказывает, когда пора доливать чистую воду и выливать грязную. Баки снимаются одной рукой, а широкие горловины упрощают уход. Бак для грязной воды надо тщательно мыть, грязь оседает на стенках, будьте готовы. Из регулярного обслуживания остаются простые шаги. Проверить щётки на волосы, протереть датчики, убедиться, что на базе чистая ванночка для швабр.

Связь, карты и обновления Dreame D20 Ultra

Подключение по Wi-Fi работает на частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает уверенную дальность в больших квартирах. Карты сохраняются в памяти, сценарии и настройки привязываются к комнатам. При перебоях с сетью робот не теряет маршрут и завершает текущую задачу. Обновления прошивки периодически прилетают. Их стоит ставить, потому что иногда меняются алгоритмы укладки маршрута и добавляются новые параметры для станции.

Если дома сложная конфигурация стен и мебели, полезно разделить карту на логичные комнаты и провести один «обучающий» прогон. После такой сессии робот двигается ровнее и увереннее. Для ковров стоит выбрать правило «сухо только» или нарисовать зоны исключения для мокрого режима — так спокойнее всем.

Конкуренты и альтернативы Dreame D20 Ultra

Условно в 2025 году рынок делится на три категории. Первая — бюджетные роботы без станции. Они дешевле, но требуют регулярной ручной чистки контейнера и тряпки, причём обычно это не вращающиеся швабры, а просто ткань, на которую капает вода. Вторая — модели с автоопустошением, но без промывки и сушки. Это шаг вперёд, но тряпки всё равно придётся стирать руками. Третья — «автоматические» решения вроде Dreame D20 Ultra, где станция берет на себя уборку мусора, промывку и сушку тряпок, а также работу с водой. Остается только иногда ухаживать за базой и роботом, ну и менять воду

Во флагманском сегменте встречаются системы с ещё более мощными станциями, сложной камерной навигацией и подвижными блоками щёток. Они стоят заметно дороже. В сегменте до 50 тысяч рублей D20 Ultra предлагает редкое сочетание: сильная тяга 13 000 Па, две вращающиеся швабры, подъём на коврах и тёплая сушка. Это почти весь «премиальный набор» за адекватные деньги.

Если бюджет ниже, разумны модели без сушки или с упрощённой станцией, но тогда уходит главный смысл «жить без рутины». Если бюджет выше и у вас сложные пороги, много мебели с низкой посадкой и ковров сложной формы, имеет смысл смотреть на более дорогие линейки, где есть «узкие» корпуса, выносные лидары или комбинированные системы камер. Но в большинстве квартирных сценариев D20 Ultra закрывает задачу полностью.

Roborock Q Revo MaxV — вариант для тех, кто хочет «чуть больше автоматики и интеллекта», чем даёт D20 Ultra. Станция моет швабры горячей водой и сушит тёплым воздухом, контейнер опустошается сам; камерный объезд с ИИ аккуратнее распознаёт мелкие предметы и провода, а приложение гибкое по сценариям. Минусы ожидаемые: база крупнее и шумно работает в момент самоочистки, мощность всасывания всего 7000 Па, ну и пылесос обычно ощутимо дороже, начинается от 60 тысяч рублей. Если бюджет не жмёт и важны распознавание препятствий «с запасом» плюс мойка тряпок горячей водой, это неплохая альтернатива.

Xiaomi Robot Vacuum X20+ — «входной билет» в автоматическую уборку со станцией, которая сама промывает и сушит швабры, ну и опустошает контейнер. Лидарная навигация стабильная, интеграция в Mi Home, для смешанных полов и ежедневной рутины возможностей хватает. Компромиссы тоже честные: тяга и глубина на коврах скромнее, чем у D20 Ultra, объезд попроще, а в линейке есть похожие модели (X20/X20+/X20 Pro), так что берите версию именно со сушкой. Подойдёт, если хочется сэкономить и всё равно получить «самообслуживающийся» комплект. По цене будет на уровне модели из обзора.

Ограничения и нюансы Dreame D20 Ultra

Высота с лидаром — главный геометрический ограничитель. Под очень низкой мебелью робот не пройдёт. Если таких мест много, имеет смысл держать там ручной вертикальный пылесос или изменить расстановку. Второй нюанс связан с коврами. Подъёма мопов на 10,5 мм хватает для короткого ворса, но при высоком ворсе лучше заранее указать запрет на влажную уборку.

Станция довольно громко шумит в момент автоопустошения. Это нормально и длится несколько секунд, но ночью может мешать. Решение простое: планировать уборку и самоочистку на дневные часы. Наконец, для станции нужен стабильный угол с розеткой и запасом места сверху, чтобы вынимать баки и менять мешок без акробатики.