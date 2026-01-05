Компания 8BitDo анонсировала новый игровой контроллер для смартфонов под названием FlipPad. В отличие от привычных геймпадов, новинка изначально создана для игр в портретной ориентации на устройствах под управлением Android и iOS.

FlipPad подключается напрямую к разъёму USB-C смартфона, после чего откидывается и закрывает нижнюю часть экрана, открывая доступ к игровым элементам управления. Именно ориентация исключительно на вертикальный режим и отличает FlipPad от других мобильных контроллеров 8BitDo.

Контроллер выполнен в фирменном стиле G Classic: чёрная крестовина, бордовые кнопки ABXY, серые кнопки Start и Select. Дополнительно предусмотрены шесть белых кнопок, однако компания пока не раскрыла, за какие функции они будут отвечать и как именно будут использоваться в играх. Судя по предыдущим продуктам бренда, позже могут появиться и другие цветовые варианты.

Where mobile play unfolds.



Introducing 8BitDo FlipPad — a flip-style gamepad designed for mobile gaming.

Compatible with iOS and Android devices. Officially supported by Apple.



Coming Summer 2026.

Experience it first at @CES 2026.

LVCC Central Hall · Booth #15641#FlipPad… pic.twitter.com/snddY5OaMx — 8BitDo (@8BitDo) January 4, 2026

8BitDo заявляет, что FlipPad совместим как с Android-, так и с iOS-устройствами и официально поддерживается Apple. Это указывает на корректную интеграцию с играми и стандартами управления в экосистеме iOS.

Информация о цене пока не раскрыта — она, вероятно, появится во время полноценной презентации компании на CES 2026 позже на этой неделе. В продаже контроллер тоже появится не сразу: релиз FlipPad ожидается летом. Посетители CES 2026 смогут опробовать устройство лично на стенде 8BitDo в Central Hall выставочного комплекса LVCC.



