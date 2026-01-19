На CES 2026 среди привычных телевизоров и ноутбуков показали гаджеты, которые заставили посетителей удивлённо поднять брови. Леденцы с костной проводимостью звука, солнечные роботы-следопыты и цифровые ногти — вот лишь часть устройств, которые могут не изменить будущее электроники, но точно запомнились.

Lollipop Star передаёт музыку через челюсть с помощью костной проводимости

Solar Mars Bot от Jackery автономно следует за солнцем для максимальной зарядки

LG CLOiD координирует работу умных приборов и выполняет домашние дела

Lollipop Star: музыка через челюсть

Представь: откусываешь леденец, а в голове звучит песня. Lollipop Star воплотил эту идею буквально — обычную карамель совместили с технологией костной проводимости звука. Когда прикусываешь конфету, возникают микровибрации, которые проходят через челюсть и череп прямо к внутреннему уху. Получается приватное прослушивание музыки во время поедания сладкого.

Каждый леденец привязан к конкретной композиции от артистов вроде Ice Spice, Akon или Armani White — это гибрид кондитерского изделия и игрового аудиогаджета. Многие восприняли устройство как забавный трюк без практической пользы, но именно причудливость музыкальной конфеты сделала её одной из самых обсуждаемых диковинок выставки.

Solar Mars Bot: ровер, который следует за солнцем

Компания Jackery показала Solar Mars Bot — футуристический подход к солнечным зарядным станциям. Вместо статичных панелей автономный робот использует навигацию на базе искусственного интеллекта и компьютерное зрение, чтобы отслеживать движение солнца и следовать за ним. Устройство перемещается в течение дня, максимизируя захват солнечной энергии.

Внутри установлен ёмкий аккумулятор и несколько портов для подключения гаджетов — фактически это мобильная солнечная электростанция, способная заряжать устройства там, где солнечный свет наиболее интенсивен. Будь то походный лагерь вдали от розеток или домашнее использование, Solar Mars Bot демонстрирует новый подход к возобновляемой энергии, где робототехника сочетается с практичной функциональностью.





Sweekar: карманный питомец с ИИ

Sweekar вдохновлён виртуальными питомцами 1990-х, но перенёс концепцию в физический мир. Этот компактный AI-питомец начинает жизнь в форме яйца, вылупляется через пару дней и физически растёт, проходя жизненные стадии от младенца до взрослой особи по мере взаимодействия с владельцем.

Через мобильное приложение пользователи разговаривают со Sweekar, кормят его и ухаживают за ним. Со временем владельцы выстраивают связь с роботом, который обучается и адаптируется. Устройство объединяет робототехнику с моделированием личности, превращаясь скорее в игривого компаньона, чем в статичный гаджет.

iPolish: цифровой маникюр

Не все странности CES были роботами. iPolish представил совершенно иной вид персональной техники — ногти с цифровым изменением цвета. Миниатюрные электрофоретические плёнки наносятся на акриловые ногти, а компактное активирующее устройство позволяет переключаться между сотнями оттенков прямо из смартфона.

Это означает, что больше не нужно покупать разные флаконы лака — один гаджет заменяет всю палитру. Продукт явно нишевый, но иллюстрирует, как CES принимает креативность за пределами привычных телевизоров и компьютеров.

LG CLOiD: дворецкий с искусственным интеллектом

LG не новичок в инновациях и робототехнике, а с LG CLOiD компания выводит домашнюю технику на новый уровень. Амбициозный робот входит в концепцию «Zero Labor Home» от LG. Этот домашний робот на базе ИИ нацелен на автоматизацию бытовых задач через координацию с подключёнными приборами и использование искусственного интеллекта для принятия решений о следующем действии.

На демонстрациях показали, как CLOiD достаёт продукты из холодильника, помещает еду в духовку и складывает бельё — всё это благодаря сочетанию артикулированных манипуляторов, автономной навигации и генеративного ИИ. Головной блок одновременно служит мобильным умным хабом для дома, интегрируя голосовое взаимодействие и управление техникой. Пока CLOiD остаётся футуристической разработкой, не готовой для массового рынка, но указывает на будущее, где роботы смогут действительно дополнять повседневную жизнь. И это будущее может наступить довольно скоро.