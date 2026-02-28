Taara, отделившаяся от инкубатора Moonshot Alphabet в прошлом году, представила Taara Beam — компактное решение для городской связи, которое обещает 25 Гбит/с по невидимым лучам света при условии прямой видимости. Устройство весом 8 кг и потреблением около 90 Вт монтируется на столбы и крыши и рассчитано не на домашних пользователей, а на операторов и предприятия как »middle‑mile» между магистралью и локальными сетями.

Скорость и дальность Taara Beam

Taara Beam заявляет пропускную способность до 25 Гбит/с на расстояниях до 10 км в городских условиях. Заявленная задержка — менее 100 мкс, что делает систему заметно быстрее спутниковых решений по времени отклика. Коробочного размера блок (8 кг, менее 20 фунтов) рассчитан на быструю установку на уличной инфраструктуре без дорожных работ и согласований радиочастот.

Скорость: до 25 Гбит/с

Дальность: до 10 км в условиях прямой видимости

Задержка: менее 100 мкс

Вес: 8 кг

Потребление: примерно 90 Вт

Форм-фактор: настенный/уличный монтаж (столбы, крыши)

Чем Taara отличается от оптоволокна и Starlink

Taara позиционирует себя как альтернатива здесь и сейчас: по пропускной способности она сопоставима с оптикой, но устанавливается за часы, а не за недели — без траншей и согласований. По сравнению со спутниковыми услугами, например Starlink, преимущество Taara — намного более низкая задержка и отсутствие зависимости от околоземной орбиты. Зато решение требует прямой видимости между узлами, что ограничивает его гибкость там, где есть преграды или плотная застройка.

Ранее Taara развёртывала технологию Lightbridge для связей на большие расстояния — до 20 км — и уже сотрудничает с операторами вроде T‑Mobile и Airtel в более чем 20 странах. Beam задуман как городская версия этой оптики: компактнее, проще в установке и ориентирован на плотные сети.

Кейсы использования и клиенты

Taara указывает несколько практических сценариев, где Beam может закрыть реальные потребности городов и операторов. Первый — выгрузка терабайтов данных с лидаров и сенсоров электромобилей и роботакси при подзарядке: вместо передачи через мобильные сети трафик можно »скинуть» по оптическому лучу к ближайшему узлу.





Второй — создание высокоскоростных mesh‑сетей для подключения перекрёстков и поддержки V2X (Vehicle‑to‑Everything) коммуникаций с низкой задержкой. Такие сети могут стать промежуточной »поясной» инфраструктурой между магистральной оптикой и конечными устройствами.

Когда появится Taara Beam в городах

Taara Beam будет демонстрироваться на Mobile World Congress в Барселоне, а коммерческое внедрение, судя по инициативам с Lightbridge, будет зависеть от интереса операторов и городов. Технология упрощает установку »последней или средней мили», но остаётся вопрос устойчивости к погоде и необходимости прямой видимости — факторы, которые определят, станет ли она массовым заменителем кабельной оптики или специализированным инструментом для конкретных задач.