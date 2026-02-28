Honor показала MagicPad 4 — планшет толщиной 4,8 мм, который компания называет самым тонким Android‑устройством в мире. Модель получила 12,3‑дюймовый OLED‑экран с частотой 165 Гц, флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 и лёгкий корпус: устройство стало примерно на 145 г легче, чем предшественник.

Цена и дата выхода MagicPad 4

Honor пока не раскрыла цену или точную дату начала продаж — компания обещает дать подробности на своей пресс‑конференции на MWC в воскресенье. Учитывая позиционирование и спецификации, производитель может занять нишу между премиальными iPad и более доступными Android‑планшетами, но решающим фактором для успеха останется соотношение цены и характеристик.

Характеристики и дизайн

Honor пожертвовала частью диагонали и объёма ради экстремальной тонкости: модель стала тоньше и чуть легче, экран уменьшен с 13,3 до 12,3 дюйма, а вместо IPS/LCD компания использовала OLED с повышенной частотой обновления. Батарея уменьшилась до 10 100 мА·ч — официальных оценок автономности нет.

Толщина: 4,8 мм (MagicPad 3 — 5,8 мм)

Экран: 12,3‑дюймовый OLED, 165 Гц

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Память: 12 ГБ/256 ГБ или 16 ГБ/512 ГБ

Камеры: 13 МП (задняя), 9 МП (фронтальная)

Батарея: 10 100 мА·ч

Аудио: восемь динамиков со »пространственным» звучанием

Софт: MagicOS 10 на базе Android 16

Чем MagicPad 4 отличается от iPad и конкурентов

Honor делает ставку на форм‑фактор: 4,8 мм — это уже ближе к электронной бумаге reMarkable 2 (4,7 мм), чем к большинству мультимедийных планшетов. В практическом плане это означает более компактный корпус и меньший вес, но и меньшую батарею по сравнению с прошлым поколением.

Прямые конкуренты — iPad Air (6,1 мм), iPad Pro (5,1 мм) и Samsung Galaxy Tab S11 (5,1 мм) — толще, но предлагают свои преимущества: развитая экосистема приложений и оптимизация энергоэффективности у Apple. У MagicPad 4 есть флагманская платформа Snapdragon и 165 Гц OLED, что делает его интересным для игр и просмотра контента, но итоговое впечатление будет зависеть от оптимизации батареи и цены.





Отдельная »фишка» — восьмиканальная аудиосистема. Honor прямо намекает на мощный звук, что полезно для мультимедиа, но в самолёте и поезде это может раздражать окружающих — компания почти с улыбкой делает упор на громкость и качество звучания одновременно.

Чего ждать после презентации

После анонса на MWC ответы на три вопроса определят судьбу MagicPad 4: цена, реальная автономность и доступность аксессуаров (клавиатур, стилусов). Также стоит следить за тем, как Honor будет балансировать между тонкостью и практичностью: уменьшение батареи на фоне яркого OLED‑экрана может оказаться критичным в повседневном использовании.

Пока компания готовит пресс‑мероприятие, она же подогревает интерес обещанием новых направлений — в том числе перехода к гуманоидной робототехнике. Если Honor сумеет сочетать смелый дизайн и конкурентную цену, MagicPad 4 может стать заметным игроком в премиум‑сегменте Android‑планшетов; если нет — тонкий корпус останется головной болью для инженеров, а не решением для пользователей.