Apple готовит Apple Watch Ultra 4 к анонсу этой осенью — куда менее революционно, чем когда-то предполагали планы с microLED, но с набором практических улучшений: новые сенсоры здоровья, изменения в корпусе, встроенный Touch ID и заметная экономия энергии. По текущим утечкам эти четыре пункта — главные ожидаемые новшества.

Что нового в Apple Watch Ultra 4

Новые датчики здоровья — больше компонентов для точных измерений.

Изменения в промышленном дизайне — возможны корректировки корпуса, но не радикальное увеличение размера.

Touch ID — биометрия прямо на часах для разблокировки и оплат.

Улучшенная энергоэффективность — вероятно за счёт нового S‑класса чипа и оптимизации сенсоров.

Новые сенсоры здоровья

Компании в цепочке поставок сообщают, что количество сенсорных компонентов у Ultra 4 может удвоиться. Это не просто маркетинг: больше »железа» позволяет снизить зависимость от поправок в алгоритмах и улучшить точность измерений — одновременно снизив нагрузку на процессор и батарею.

Ожидаемая линейка сенсоров может расширить мониторинг сердечной активности и добавить параметры, которые сейчас требуют много вычислений. Но постоянная надежда на неинвазивный контроль уровня сахара в крови снова остаётся за бортом: в этом году такой функции, по нынешним ожиданиям, не будет.

Изменения в дизайне

Ранние слухи говорили о »значительном» редизайне и даже более крупном экране с microLED, но отказ от этой технологии скорректировал ожидания. Сейчас говорят об »изменениях во внешнем виде» — скорее эволюция, чем революция: мелкие правки формы корпуса, отделки и кнопок, направленные на удобство и совместимость с новыми сенсорами.

Если Apple сохранит компактный размер корпуса, это будет компромисс между желанием добавить больше »начинки» и потребностью не увеличивать габариты, чтобы не потерять аудиторию, которая ценит ношение часов каждый день.





Touch ID

В коде, попавшем в открытый доступ, обнаружены упоминания внутреннего названия »AppleMesa», которое Apple давно использует для Touch ID. Это указывает на активные эксперименты с биометрией на часах.

Apple экспериментирует с какой‑то формой биометрической аутентификации на Apple Watch. В коде, явно относящемся к моделям 2026 года, есть упоминания поддержки »AppleMesa», внутреннего кода Touch ID. Филипе Эспозито, Macworld

Технически Touch ID можно встроить в боковую кнопку, Digital Crown или Action button. Практическая польза очевидна: реже вводить пароль, быстрее подтверждать Apple Pay и локальные операции в приложениях — особенно когда Face ID на часах не работает.

Энергоэффективность и время работы

Сообщается, что Ultra 4 получит »значительные» улучшения в энергоэффективности. Причины — либо новый S‑класс чип, либо экономия благодаря переработанным сенсорам, либо их комбинация. В прошлом году Ultra 3 впервые дала прирост в автономности — логично, что Apple продолжит эту линию.

Улучшение энергоэффективности откроет два пути: сохранить прежнюю батарею и продлить время работы или уменьшить размер аккумулятора ради места для новых модулей. Оба варианта имеют свои преимущества: либо »еще дольше без подзарядки», либо »те же часы, но с новыми датчиками».

Чего ждать к сентябрю

До официального представления в начале сентября ещё около шести месяцев, и утечки будут меняться: часть слухов подтвердится, часть сгладится. Но общая картинка выглядит прагматичной — Apple добавляет полезные функции и оптимизации, а не меняет концепцию Ultra с ног на голову. Главный вопрос для покупателей — будут ли эти улучшения стоить повышения цены или появятся в том же ценовом коридоре.