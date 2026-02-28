Stuff Your Kindle Day возвращается на 24 часа: акция »Indulge in the Darkness», организованная The Book Club Fest, пройдёт 28 февраля и даёт возможность скачать тёмные романы бесплатно и навсегда. Список охватывает несколько поджанров — от современного »dark romance» до паранормальных и полиаморных историй — так что стоит заранее позаботиться не только о терпении, но и о памяти на устройстве.

Когда проходит Stuff Your Kindle Day?

Акция идёт один день — 28 февраля. Раздача длится 24 часа, после чего предложения исчезают, поэтому нужно успеть в этот период. Все скачанные файлы остаются у вас навсегда: это не временная аренда и не подписка.

Какие книги дают бесплатно?

Хаб страницы события собирает ссылки по поджанрам — удобно пролистать и выбрать то, что нравится. Основные категории на странице:

Страница организаторов — https://www.thebookfestclub.com/dark — служит центром раздач: оттуда удобно переходить к каждому набору книг.

Как это работает с Kindle и Kindle Unlimited?

Любой может участвовать: владельцы Kindle и Kobo могут скачивать доступные файлы и читать на своих ридерах. Важно: скачанные на Stuff Your Kindle Day книги остаются у вас навсегда и не подпадают под ограничения Amazon Kindle Unlimited — они не учитываются в лимите 20 одновременных заимствований подписки.

Лучшие сопутствующие предложения и советы

Если вы ещё не уверены в ридере, полезно помнить плюсы популярных моделей: несколько недель работы батареи и экран без бликов делают чтение вне дома удобным. При покупке устройства часто дают бонусы — например, промо на три месяца Kindle Unlimited бесплатно — это полезно, если хотите попробовать подписку после бесплатных загрузок.

Чего ждать дальше?

Stuff Your Kindle Day обычно проходит сериями с разной тематикой, так что если пропустили »темную» волну, вероятно, скоро появится новый набор бесплатных книг в другой тематике. Остаётся только один вопрос: сколько книг вы успеете загрузить за эти 24 часа?