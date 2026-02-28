Samsung подтвердил, что не собирается отказываться от S Pen и уже работает над »более продвинутой» версией стилуса — одновременно компания даёт понять, что возвращения к экспериментальным форм‑факторам вроде TriFold и массовых продолжений Edge ждать не стоит. Новая версия S Pen связана с изменениями в конструкции дисплея: цель — снизить плату за наличие стилуса в аппарате.

Что известно о новом S Pen

Официально деталей немного: после презентации серии Galaxy S26 операционный директор Samsung рассказал, что компания »работает над более продвинутой технологией внутри S Pen» и над »новой структурой дисплея», чтобы »штраф» за наличие стилуса стал меньше. Это подтверждает, что S Pen остаётся в линейке и получит обновления, а не уйдёт в пассив.

Причины смены технологии: магнитные крепления мешают совместимости с Qi2 и иногда вызывают предупреждение о магнитах на Galaxy S26 Ultra.

Последствия для дизайна: новая схема могла бы позволить сделать аппараты тоньше и вернуть поддержку стилуса в складные модели, от которой Samsung недавно отказался из‑за толщины Z Fold 7.

Что точно неизвестно: ни сроков появления новой технологии, ни технической реализации (замена существующего дигитайзера или иная схема).

»Мы работаем над более продвинутой технологией внутри S Pen, чтобы придумать новую структуру дисплея, так что штраф за наличие S Pen будет уменьшён. S Pen продолжит быть одной из основных технологий.» Вон-Джун Чхой, операционный директор Samsung

Когда вернут S Pen в складные и что с TriFold и Edge‑продолжениями

Samsung прямо сказал, что у компании нет конкретного графика для продолжений Galaxy Z TriFold или для новой версии Edge. TriFold компания рассматривает как эксперимент — массового выпуска и быстрой серии ждать не приходится. А Edge, который дебютировал в линейке S25, »не оправдал ожиданий», поэтому повторять ход в том же виде тоже не планирует.

Это логично: чтобы снова встроить стилус в складной смартфон, нужно уменьшить толщину и устранить конфликты с магнитами и зарядкой — а это требует времени и, возможно, новой связки дисплея и датчика. Промежуточный вариант — улучшенный S Pen в линейке Ultra, где он уже поддерживается традиционно.

Серия Galaxy S26 уже доступна для предзаказа с обычными акциями Samsung; официальные продажи начнутся 11 марта. До этой даты компания предлагает повышенные суммы при трейд‑ине и другие бонусы для покупателей.





Открытый вопрос: даст ли новая архитектура дисплея и стилуса достаточно преимуществ, чтобы Samsung снова интегрировал S Pen во все форм‑факторы — или стилус останется привилегией отдельных »Ultra» моделей и аксессуаров? Ответ определит, вернётся ли удобство рукописи и точной работы в складные смартфоны в ближайшие пару лет.