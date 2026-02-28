Honor готовит следующий номерной смартфон — Honor 600: по утечкам устройство оснастят огромной 9 000 мА·ч »кремниевой» батареей, чипом Snapdragon 8 Elite и 200 МП главным сенсором. Такой набор редко встречается в массовых моделях — производитель одновременно делает ставку на автономность, скорость и качество съёмки.

Honor 600 характеристики (ожидаемые)

По данным инсайдера Digital Chat Station, экран будет 6,57‑дюймовым LPTS с разрешением 1,5K и 2,5D‑стеклом. Главное отличие — батарея: 9 000 мА·ч с »кремниевым» элементом питания; такие решения позволяют нарастить ёмкость без заметного увеличения толщины корпуса.

Экран: 6,57‑дюймовый LPTS, 1,5K, 2,5D

Батарея: 9 000 мА·ч, »кремниевая» конструкция

Процессор: протестирован инженерный образец с Snapdragon 8 Elite

Камера: 200 МП главный сенсор 1/1,4», в паре — телескопическая линза

Дизайн и прочее: металлическая рамка, беспроводная зарядка, 3D‑ультразвуковой сканер отпечатка

200 МП сенсор размером 1/1,4» потенциально улучшит съёмку в условиях низкой освещённости и позволит детализировать кадры при кропе. Наличие отдельного телеобъектива означает, что Honor не собирается жертвовать возможностями приближения ради »мегапикселей».

Чем Honor 600 отличается от Honor 500

Серия Honor 500 вышла в ноябре прошлого года и базировалась на Snapdragon 8s Gen 4 с оптическим подэкранным сканером. Переход к Snapdragon 8 Elite и ультразвуковому датчику указывает на смещение фокуса в сторону производительности и аппаратной безопасности.

Самым заметным апгрейдом станет батарея: 9 000 мА·ч — уровень, который обычно встречается в более дешёвых »долгожителях» или в специальных моделях, но не в аппаратах с флагманской начинкой. Если Honor выдержит баланс по толщине и весу, это даст сильное конкурентное преимущество на фоне брендов, которые пока боятся увеличивать ёмкость выше 6 000-7 000 мА·ч.





Когда ждать и что дальше

Пока речь о утечках — характеристики могут измениться к моменту анонса. Появление инженерного образца с Snapdragon 8 Elite говорит, что релиз может быть запланирован на первую половину года, но точной даты пока нет. Главный вопрос: удастся ли Honor вписать 9 000 мА·ч в привычный для покупателя форм‑фактор и сохранить конкурентную цену — от этого будет зависеть, кого устройство серьёзно побьёт на рынке.