Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно прекратить использование технологий Anthropic всеми федеральными агентствами, обвинив компанию в »woke»-позициях и заявив, что правительство не будет с ней больше работать. В короткой, но жёсткой декларации на Truth Social Трамп потребовал шестимесячный период вывода сервисов и пригрозил »гражданскими и уголовными последствиями», если Anthropic не поможет с переходом. Решение оставляет в распоряжении правительства лишь несколько альтернатив для работы с секретными данными.

Почему Трамп запретил Anthropic

Решение стало кульминацией переговоров между Anthropic и Пентагоном, в ходе которых Минобороны требовало, чтобы компания согласилась на использование своей модели Claude »для любых законных целей» без исключений. Anthropic публично отказалась принимать условия, которые позволили бы применять её ИИ для автономных боевых систем, способных стрелять без участия человека, или для массового слежения за гражданами США.

»WE DON’T NEED IT, WE DON’T WANT IT, AND WILL NOT DO BUSINESS WITH THEM AGAIN!» Дональд Трамп, президент США

В посте Трамп также обвинил Anthropic в попытке диктовать условия использования военных ресурсов и пригрозил применить »всю власть президента» для принуждения к согласию. Компания предложила шесть месяцев на поэтапную замену своих сервисов, но теперь это время будет использовано скорее как переходный период под контролем государства.

Кто останется работать с секретной информацией

По данным переговоров, Claude была одной из двух моделей, одобренных для работы с засекреченной информацией. После распоряжения Трампа у правительства остаётся ограниченный набор поставщиков: в публичной сфере часто упоминают Grok от xAI — проект Илона Маска — как одну из альтернатив. Одновременно OpenAI публично заявила, что у неё есть »красные линии», похожие на позицию Anthropic, и компания ведёт собственные переговоры с Пентагоном.

Это не первая ситуация, когда технологические компании отказываются от прямого участия в военных проектах: в 2018 году Google прекратила участие в проекте Maven после внутренних протестов сотрудников и общественной критики. Текущий конфликт показывает, что корпоративная этика и национальная безопасность продолжают сталкиваться при заключении крупных госконтрактов.





Anthropic заявила, что не будет »поддаваться» предложенным условиям Пентагона и отстаивает ограничения на применение своих моделей в случаях, связанных с автономным применением силы и массовым внутренним наблюдением. Дарио Амодеи, генеральный директор Anthropic

Чего ждать дальше

Короткая перспектива ясна: внутренняя конкуренция усилится. Пентагон может либо смягчить требования и искать компромисс с поставщиками, либо расширять сотрудничество с теми компаниями, которые готовы подписать »any lawful use». В политическом измерении решение Трампа превращает закупки ИИ в инструмент давления: компании, которые пытаются ограничивать военное или силовое применение своих технологий из этических соображений, рискуют потерять доступ к крупным контрактам.

Для Anthropic это удар по репутации и по потенциальному доходу от госзаказов, но и сигнал другим стартапам: публичная позиция по этике может обернуться политической ценой. Для Пентагона — испытание способности быстро перенести критические нагрузки на альтернативных поставщиков без потерь в безопасности и оперативности.