OpenAI заключила договор с Министерством обороны США на развёртывание своих языковых моделей в сети ведомства, сообщил в X глава компании Сэм Олтман. По его словам, в соглашении прописаны две основные для OpenAI меры безопасности — запрет на массовую внутреннюю слежку и требование человеческого контроля за применением силы, включая автономные системы оружия — и компания обязуется их соблюдать.

Что согласовали OpenAI и Министерство обороны США

Детали контракта пока остаются частично неясными. OpenAI заявляет, что будет строить технические гарантии, отправлять инженеров для совместной работы с ведомством и развертывать модели только в рамках облачных сетей. Заместитель по внешней помощи и гуманитарным вопросам Джереми Льюин в X отметил, что DoW »ссылается на существующие юридические полномочия и включает взаимно согласованные механизмы безопасности» в своих контрактах.

Запрет на массовую внутреннюю слежку;

Человеческая ответственность за применение силы;

Технические меры безопасности и совместная работа инженеров;

Развёртывание только в облачных сетях.

Параллельно с OpenAI аналогичные соглашения уже подписывали xAI (модель Grok), и государство утверждает, что такие же условия предлагались Anthropic, которая отказалась. Министр обороны и другие чиновники публично давили на компанию Anthropic из‑за её ограничений, называя их »риском для цепочки поставок», если компания не уберёт защитные меры.

Почему Anthropic отказалась

Anthropic в заявлении, опубликованном незадолго до объявления OpenAI, повторила свою позицию: компания не уступит в вопросах массовой внутренней слежки и полностью автономного оружия и готова оспаривать в суде любые попытки пометить её как риск поставок. Этот публичный конфликт показал, что для части индустрии пределы использования моделей в оборонных системах остаются принципиальными.

»Никакое запугивание или наказание со стороны Department of War не изменит нашу позицию по массовой внутренней слежке или полностью автономному оружию. Мы оспорим любое назначение как риск для цепочки поставок в суде.» Anthropic, компания

Финальный шаг в сторону сотрудничества с Пентагоном для OpenAI облегчил коммерческий фактор: компания недавно объявила о партнёрстве с Amazon для запуска моделей на AWS для корпоративных клиентов. Хотя сейчас Министерство обороны использует облачные сервисы Amazon, OpenAI ещё не полностью работает на AWS — но сделка с Amazon даёт путь к интеграции в инфраструктуру, которую предпочитает правительство.





С политической стороны соглашение OpenAI — компромисс между желанием Пентагона быстро интегрировать современные модели и стремлением компаний сохранить внутренние ограничения. Победитель в этом раунде — ведомство, которое получает доступ к популярным моделям; проигравшие — те разработчики, которые отказываются идти на такие условия и рискуют потерять крупные государственные контракты.

Остаётся открытым, как конкретно будет выглядеть техническая реализация ограничений и кто будет отвечать за контроль исполнения условий: мониторинг со стороны Минобороны, независимые аудиты или встроенные механизмы ограничения у самой компании. Следующая неделя обещает новые разъяснения — и возможные юридические баталии со стороны Anthropic.