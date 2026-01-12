CES 2026 не был полностью посвящён смартфонам, однако именно мобильные устройства стали одной из самых обсуждаемых тем выставки. Производители показали разные подходы к развитию категории — от экспериментальных складных форм-факторов и производительных флагманов до устройств, делающих ставку на связь, автономность и новые сценарии использования. Эти анонсы дают представление о том, каким будет рынок смартфонов в 2026 году.

Складные устройства и флагманские эксперименты

Одним из самых заметных смартфонов CES 2026 стал Samsung Galaxy Z TriFold — устройство с тройным механизмом складывания. В разложенном виде смартфон превращается в планшет с 10-дюймовым внутренним экраном, при этом в сложенном состоянии остаётся относительно компактным. Модель построена на флагманской платформе Snapdragon и оснащена основной камерой на 200 мегапикселей. Такой набор характеристик подчёркивает ориентацию устройства на работу и мультимедиа в одном корпусе. Цена в Южной Корее составила 3,59 млн вон, что эквивалентно примерно 3 700 долларам, а глобальный запуск запланирован на ближайшие месяцы.

Motorola также представила собственное видение складного смартфона — Motorola Razr Fold. Это книжный форм-фактор с 8,1-дюймовым внутренним экраном и внешним дисплеем диагональю 6,6 дюйма. Дизайн отсылает к классической линейке Razr, но при этом устройство получило современную начинку, включая тройную камеру по 50 мегапикселей и поддержку стилуса. Компания явно делает ставку на пользователей, которым важна продуктивность и работа с контентом на большом экране.

Классические флагманы также не остались в стороне. Motorola показала Signature Phone с процессором Snapdragon 8 Gen 5, 6,8-дюймовым Extreme AMOLED-дисплеем и тройной камерой на 50 мегапикселей. Смартфон поступил в продажу в Европе по цене около 999 евро, что соответствует примерно 1 170 долларам, и ориентирован на премиальный сегмент без радикальных экспериментов с форм-фактором.

Необычные идеи и практичные решения

Помимо складных моделей и флагманов, внимание привлекли устройства с нестандартными концепциями. TCL Nxtpaper 70 Pro выделился матовым дисплеем, снижающим нагрузку на глаза, а также поддержкой ИИ Gemini. Смартфон позиционируется в среднем ценовом сегменте и предлагает 256 ГБ встроенной памяти. Цена в Европе составила 339 евро, что делает его альтернативой традиционным «глянцевым» моделям для тех, кто много читает и работает с текстом.





Infinix представила серию Note 60, главным отличием которой стала поддержка глобальной спутниковой связи для звонков и сообщений. Это позволяет оставаться на связи в местах, где отсутствует сотовое покрытие. Помимо этого, смартфоны получили систему жидкостного охлаждения HydroFlow и поддержку модульных аксессуаров ModuVerse. Окончательная стоимость пока не объявлена, но компания явно делает ставку на сочетание практичных функций и доступной цены.

Смартфон с физической клавиатурой

Одним из самых необычных анонсов CES 2026 стал Clicks Communicator — смартфон с физической QWERTY-клавиатурой, отсылающий к эпохе устройств BlackBerry. Модель оснащена 4,03-дюймовым AMOLED-экраном, работает под управлением Android 16 и поддерживает основные мессенджеры. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей, объём встроенной памяти составляет 256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью microSD.

Clicks Communicator получил аккумулятор ёмкостью 4 000 мА·ч, разъём для наушников 3,5 мм и ориентирован на пользователей, для которых важны тактильный ввод и работа с сообщениями. Цена устройства составляет 499 долларов, а при раннем бронировании — 399 долларов. Производитель рассматривает его как дополнительный смартфон или даже основное устройство для энтузиастов физической клавиатуры.

Итоги CES 2026 для смартфонов

Лучшие смартфоны на CES 2026 показали, что индустрия продолжает искать новые направления развития. Складные устройства продвигают новые форм-факторы, флагманы укрепляют стандарты производительности, а модели среднего класса доказывают, что инновации возможны и вне премиального сегмента. Необычные устройства вроде Clicks Communicator подчёркивают, что интерес к альтернативным сценариям использования смартфонов никуда не исчез, а рынок остаётся открытым для экспериментов.