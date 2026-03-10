Apple нарастила производство iPhone в Индии на 53% в 2025 году и теперь собирает там четверть всех своих смартфонов. Перемещение производства связано с желанием компании снизить зависимость от Китая и избежать пошлин в условиях продолжающегося торгового конфликта между США и КНР.

По данным Bloomberg, в Индии в прошлом году было собрано около 55 миллионов iPhone, тогда как годом ранее — 36 миллионов. Общий мировой выпуск iPhone составляет около 220—230 миллионов устройств ежегодно. Индия уже обогнала Китай по объёмам смартфонов, поставляемых на американский рынок, согласно исследованию Canalys.

Apple использует программы поддержки индустриального производства в Индии, созданные правительством Нарендры Моди, чтобы компенсировать более высокие издержки по сравнению с Китаем и Вьетнамом, где сборка электроники традиционно дешевле. Однако даже с учётом государственных субсидий производство в Индии остаётся более затратным из-за неразвитой логистики и слабой инфраструктуры поставок.

Чтобы сохранить привлекательность Индии как производственного хаба, Apple и другие крупные игроки, включая Samsung, ведут переговоры о продлении и расширении программ субсидий. Существующие льготы по стимулированию производства смартфонов истекают 31 марта, а после решения Верховного суда США по снижению отдельных пошлин на китайские товары Нью-Дели придётся оперативно реагировать.

Сейчас в Индии собираются все модели линейки iPhone 17, включая старшие Pro и Pro Max. Партнёры Apple в стране — Foxconn, Tata Electronics и Pegatron — также производят iPhone 15 и 16 для внутреннего рынка и экспорта.



