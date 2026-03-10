Учёные зафиксировали новую корональную дыру на Солнце, активность которой может вызвать магнитные возмущения на Земле 14 марта. Сегодня геомагнитическая обстановка остаётся почти спокойной, однако специалисты предупреждают о возможных изменениях в ближайшие дни.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, корональные дыры являются главным источником магнитных бурь на нашей планете. Сейчас показатели геомагнитных индексов слегка повышены: вероятность возмущений на сегодня составляет около 20%, а вероятность слабых магнитных бурь — примерно 7%. В ближайшие дни ожидается снижение этих значений.

Кроме того, зафиксирован рост вспышечной активности на Солнце, однако вспышки пока незначительны и не направлены в сторону Земли. Это означает, что серьёзных геомагнитных последствий в ближайшее время не предвидится. Тем не менее появление новой корональной дыры — сигнал, к которому стоит присмотреться: в эпоху возрастающей зависимости технологий от космической погоды даже слабые магнитные бури могут создавать проблемы для спутников, систем связи и энергосетей.