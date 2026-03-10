Партнёрство DHL Supply Chain и Locus Robotics успешно преодолело рубеж в миллиард операций по подбору товаров на складах с помощью автономных мобильных роботов. Совместная работа началась в 2017 году и охватила более 40 складов по всему миру, где тысячи роботов ускоряют процессы в e-commerce, ритейле и медицине.

Внедрение роботов увеличило производительность на 30—180 % по количеству собранных товаров в час и сократило время обучения новых сотрудников на 80 %. Это яркое подтверждение того, как автоматизация становится незаметным двигателем современной логистики, позволяя выдерживать резкие пики загрузок и повышать стабильность работы складских операций.

Планы компаний амбициозны: расширить парк до 5000 роботов и запустить крупнейший проект в отрасли. Текущий тренд показывает, что для логистики важнее не только скорость, но и надёжность, а также равномерное выполнение заказов. Это требует умного взаимодействия роботов и сотрудников для оптимизации процессов.