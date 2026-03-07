Первые результаты тестов Geekbench для iPhone 17e на новейшем чипе A19 подтвердили небольшой, но стабильный прирост производительности по сравнению с iPhone 16e и его процессором A18. Средний результат в одноядерном тесте — около 3 320 баллов, что чуть выше рекорда прошлогоднего A19 в стандартном iPhone 16 и заметно превосходит A18 из iPhone 16e.

С учётом многопоточных измерений ситуация выглядит ещё интереснее: средний результат iPhone 17e — 8 373 балла, что выше, чем у iPhone 16e (7 977), а также iPhone 16 Plus (8 266) и обычного iPhone 16 (8 280). Это небольшой, но явный шаг вперёд в энергоэффективности и многоядерной архитектуре процессора A19 в младшей модели iPhone.

Графический тест Metal стал для iPhone 17e ещё более впечатляющим. Средний балл — 31 163, что значительно превосходит показатели iPhone 16e (23 895) и моделей iPhone 16 и 16 Plus с результатами чуть выше 27 000. Это указывает на заметное улучшение GPU, которое особенно важно для геймеров и пользователей AR-приложений.

Что значит A19 для iPhone 17e и как он конкурирует с 16-й серией

A19 в iPhone 17e получил 6-ядерный процессор, 4-ядерный графический процессор и 16-ядерный Neural Engine. Результаты показывают, что Apple смогла достичь конкурентного преимущества, несмотря на то, что изменения в архитектуре не выглядят революционными. Для пользователей это означает чуть более быструю обработку сценариев и улучшенное качество графики и машинного обучения.

Сравнение показывает, что по CPU-производительности iPhone 17e примерно на уровне iPhone 16 с тем же чипом A19, но с небольшим упором на энергоэффективность и графику. За год Apple усилила интеграцию аппаратного и программного обеспечения, что может привести к лучшему опыту без значительного повышения энергозатрат.





Несмотря на хорошие результаты Geekbench, стоит помнить: тесты получены с ограниченного количества устройств до официальных релизов, и итоговые показатели в реальном мире могут отличаться. Тем не менее первые цифры уже дают понимание направления эволюции iPhone и A-серии процессоров в целом.

Как результаты Geekbench отразятся на рынке смартфонов

Рост вычислительной мощности iPhone 17e с чипом A19 сохраняет Apple среди лидеров по быстродействию в мобильном сегменте. Большинство Android-флагманов в инженерных тестах показывают сходные результаты, но оптимизация iOS даёт Apple преимущество в реальных сценариях нагрузки.

Интересно, что iPhone 17e остаётся сопоставим с более крупными моделями 16-й серии, что означает улучшение возможностей младшей линейки без ощутимого повышения цены. Это редкий пример, когда новые версии получают явный прирост и для бюджетных вариантов, расширяя аудиторию.

Пока у новых процессоров в сопоставимом ценовом сегменте мало жёстких конкурентов, Apple продолжит держать руку на пульсе, балансируя между аппаратными инновациями и опытом пользователя.