Apple рискует потерять позиции из-за отставания с искусственным интеллектом, но у компании есть шанс переломить игру. Siri, которую ждали с новой «умной» версией при запуске iPhone 16, в итоге задерживается, однако Apple планирует превратить её в чатбот — по сути, конкурента Gemini от Google, ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic. Недавний опрос более 800 читателей PhoneArena показывает: пользователи готовы активно принимать такой продукт, и он может стать для Apple новым драйвером продаж уже с iPhone 18.

Сегодня только 10% опрошенных не доверяют чатботам и не пользуются ими, ещё 9% считают их бесполезными, а подавляющее большинство — 81% — регулярно и с удовольствием общаются с ИИ. 47% делают это часто — даже ежедневно, 20% используют их по делу, а около 14% — просто для развлечений. Эту массовую любовь к чатботам Apple может обратить в преимущество — глубоко интегрировав Gemini-подобный интеллект в iOS с доступом к электронной почте, настройкам и сообщениям.

Пока что Apple Intelligence — скорее косметика: улучшенный автокорректор, функция Live Translation, инструмент очистки фото и распознавание на изображениях. Всё это было в каком-то виде и раньше. Тем временем чатботы остаются свежей идеей, привлекающей пользователей своей интерактивностью и простотой. Если сделать их действительно универсальным инструментом с правом безопасно управлять смартфоном — это выведет Apple в лидеры.

Примером тому служит OpenClaw — AI-агент с доступом к приложениям стал феноменом, а его создатель перешёл в OpenAI. Аналогичный продукт Apple с привычным интерфейсом и интеллектуальной поддержкой может стать следующим крупным технологическим трендом.

Почему чатботы — это шанс для Apple

Apple отстала от конкурентов в сфере ИИ, особенно в разговорных ассистентах, где доминируют Google и OpenAI. Однако устойчивый пользовательский тренд на общение с чатботами может исправить ситуацию, если Siri превратят в многофункционального помощника по образцу Gemini. Учитывая, что миллионы пользователей уже полюбили общение с ИИ, интеграция продвинутого чатбота в iPhone с глубоким доступом к информации и функциям смартфона станет настоящим «вау»-фактором.





Вопрос, как именно Apple будет контролировать приватность и безопасность при расширенных правах доступа чатбота. От этих нюансов зависит, удастся ли превратить многолетнюю «слабость» Siri в серьёзное конкурентное преимущество.

iPhone 18: ключевые ожидания от обновлённого Siri

Глубокая интеграция чатбота с iOS — доступ к настройкам, сообщениям, почте и приложениям. Персонализация и диалоговый интерфейс, делающий взаимодействие естественным и простым. Надёжные ограничители для предотвращения ошибок и защиты данных пользователя. Оптимизация производительности и энергопотребления, чтобы чатбот не сказывался на жизни батареи.

Apple могла бы не просто «догнать» конкурентов в чатботах, а поднять планку пользовательских ожиданий в смартфонах. Правда, для этого компании предстоит сменить стратегию — от медленного внедрения AI-функций к радикальному расширению возможностей Siri.

Будущее Apple и искусственного интеллекта в смартфонах

Учитывая популярность AI и чатботов, Apple не может позволить себе остановиться на текущем уровне. Интеграция с Google по AI и амбиции использовать Gemini открывают перспективы серьёзной эволюции iPhone. От того, насколько быстро и качественно реализуют умного ассистента, зависит, удержит ли компания имидж технологического гиганта.

Промедление с выпуском Siri нового поколения затягивает превращение AI в конкурентное преимущество, но шансы есть, и они высоки — ведь основа в виде огромного спроса на чатботы уже заложена.