Dacia официально подтвердила название своего нового кроссовера — Striker. Дизайн модели, носившей кодовое имя Striker, покажут 10 марта. Это имя продолжает фирменную традицию марки, где названия заканчиваются на «-er», как у Duster, Jogger и Bigster.

Название Striker вдохновлено 1980‑ми и выражением «to make a strike» — «наносить удар». Производитель хочет подчеркнуть смелый и универсальный характер этой модели, которая, скорее всего, займет промежуточное место в портфеле марки между компактностью и проходимостью.

Dacia принадлежит Renault Group, и новая модель, судя по всему, рассчитана на тех, кто ищет недорогой, но оригинальный кроссовер с характером. О технических деталях и точной позиционировке Striker расскажут вместе с премьерой дизайна ближе к 10 марта.

Для Dacia это дополнительная попытка укрепить позиции в бюджетном сегменте SUV, где конкуренция растет. Специально заданное название с ностальгическим оттенком показывает, что бренд не просто расширяется, а хочет задать определенный стиль и дух новой модели.