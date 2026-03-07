Xiaomi представила в Китае новые беспроводные наушники Redmi Buds 8 Active (Vitality Edition). Модель сделана с акцентом на хорошее качество звука, устойчивое подключение и продолжительное время работы — при этом стоит очень недорого.

Наушники получили динамические драйверы диаметром 14,2 мм с диафрагмой, покрытой титаном, что обещает чистое звучание и насыщенный бас. Поддерживается кодек AAC — он сохраняет качество звука даже при беспроводной передаче. В Redmi Buds 8 Active добавили фильтр ветра, который работает при скорости до 6 м/с, чтобы минимизировать раздражающие шумы на улице или во время движения.

Для звонков применена система из двух микрофонов с ИИ-шумоподавлением — это позволяет отфильтровывать фоновый шум и улучшает разборчивость голоса.

Дизайн — полу-вкладыши, похожие на Redmi Buds 8 Lite, они располагаются мягко и удобно, подходят для продолжительного повседневного ношения. Аккумулятор наушника — 37 мА·ч, что обеспечивает до 7 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Футляр с батареей на 475 мА·ч даёт суммарно 37 часов работы.

Связь поддерживается по Bluetooth 5.4 — это обновление гарантирует стабильную связь и эффективное энергопотребление. Защита IP54 спасает наушники от пыли и брызг воды со всех сторон.





Кроме того, Redmi Buds 8 Active работают с фирменной системой Xiaomi HyperOS Connect, открывая возможности быстрого подключения, одновременной работы сразу с двумя устройствами, поиска наушников и аудиошеринг с совместимыми девайсами. В смартфонах Xiaomi наушники поддерживают приложение Earbuds, позволяющее тонко настраивать функции.

В Китае наушники уже продаются по цене 119 юаней (около 1000 рублей). Представлены три цвета: прозрачный синий, матовый чёрный и сливочно-белый. О сроках международного запуска пока ничего не сообщается.