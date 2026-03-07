Компания UGREEN представила две новые док-станции Thunderbolt 5 из серии Maxidok, предлагая пользователям расширенные возможности подключения и мощность до 140 Вт. Топовая модель Maxidok 17-in-1 предлагает рекордное число из 17 портов, в том числе слот для M.2 NVMe SSD объёмом до 8 ТБ и два Thunderbolt 5 с пропускной способностью 120 Гбит/с. Для тех, кто нуждается в упрощённом варианте, предусмотрена версия Maxidok 10-in-1 с базовым набором из 10 портов и сниженным питанием до 100 Вт.

Особенность Maxidok 17-in-1 — встроенный слот для M.2 NVMe SSD с поддержкой накопителей объёмом до 8 ТБ и скоростью передачи данных 80 Гбит/с. Это позволяет использовать док как внешний накопитель без дополнительного корпуса. Помимо этого, док оснащён двумя портами Thunderbolt 5 для подключения мониторов и передачи данных, тремя USB-A и тремя USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с. Видео-выходы представлены двумя Thunderbolt 5 и одним DisplayPort. Подключение к сети реализовано через порт 2,5 Гбит/с Ethernet, а для работы с картами памяти есть SD-ридер со скоростью до 312 МБ/с. Всего также доступны три 3,5-мм аудиоразъёма для входа и выхода звука.

Maxidok 17-in-1 питается от адаптера мощностью 240 Вт и способен отдавать до 140 Вт на ноутбук через основной Thunderbolt-порт. В свою очередь, упрощённая версия Maxidok 10-in-1 лишена SSD-слота и предлагает стандартный 1-гигабитный Ethernet. В ней по-прежнему два порта Thunderbolt 5, три USB-A, один DisplayPort, аудиоджек 3,5 мм и SD-ридер с пропускной способностью 170 МБ/с. Зарядка ноутбука через док-станцию возможна до 100 Вт с помощью 140-ваттного адаптера.

Цены на новые станции с расчётом на ранних покупателей составляют: 389,99 $ за Maxidok 17-in-1 и 249,99 $ за Maxidok 10-in-1. Официальные продажи стартуют 24 марта. Подобные док-станции становятся особенно востребованными с распространением ноутбуков без множества портов, а также на фоне роста использования SSD для быстрой переносимой памяти и периферии с Thunderbolt 5.