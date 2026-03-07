Google значительно ускорил работу голосового помощника Gemini для управления умным домом. Обновление снижает задержку ответов на часто используемые команды примерно на 30—40 %, что делает управление устройствами через Google Home заметно оперативнее.

Gemini, который на смартфонах уже отвечал быстро, на «умных» колонках до сих пор тормозил — что раздражало пользователей, привыкших к мгновенным реакциям. Новый патч значительно сокращает время обработки типичных запросов вроде «выключи свет», а также снижает количество ошибок распознавания.

Обновления Gemini для Home

Аниш Каттукаран, главный продакт-офицер Gemini для Home, подтвердил в своём посте в X (бывший Twitter), что новая версия значительно уменьшила задержки при выполнении популярных команд для умных домов. Тесты показывают улучшение скорости примерно на треть и снижение числа ошибок. Google уже полностью завершил внедрение этого обновления, которое доступно в рамках программы Early Access в США и Канаде — попасть туда можно только по приглашению.

Этот апдейт стал вторым за неделю: ранее Google повысил точность системы, научил Gemini правильнее различать дома и устройства, а также улучшил обработку голосовых запросов с учётом сохранённого адреса пользователя.

Контекст и значение обновления

Gemini — ответ Google голосовым помощникам Apple и Amazon в сегменте умного дома. Alexa и Siri давно предлагают молниеносный ответ на бытовые команды, что является стандартом пользовательского опыта. Замедления в Gemini особенно заметны в голосовом управлении, где даже полсекунды — это слишком долго.





Ускорение работы Gemini может повысить привлекательность Google Home на фоне конкурентов, особенно на рынках Северной Америки, где уже сосредоточена программа Early Access. Однако отсутствие широкой доступности и приглашений ограничивает рост пользовательской базы.

Пока Google постепенно доводит Gemini до ума, пользователи ждут расширения программы и появления новых функций. Снижение задержек и ошибок — лишь первые шаги к полноценной интеграции, которая позволит действительно конкурировать с Amazon Echo и Apple HomePod в категориях скорости и надёжности.