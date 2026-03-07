Любительская мастерская M2x2 превратила классический мини-компьютер Apple Mac mini на процессоре M4 в настоящий арт-объект: корпус, напоминающий гигантский кирпичик LEGO, стилизованный под компьютерный терминал 1970-х годов. Проект сочетает ностальгический дизайн с современным железом и полезными функциями, доказав, что детские игры могут вдохновлять на серьёзные изделия для взрослых.

В основе лежит Mac mini, помещённый в 3D-печатный корпус, увеличенный в 10 раз и украшенный деталями, напоминающими легендарные LEGO Space. Этот терминал не просто декоративный — в нём полноценный компьютер с высокой производительностью, способный справляться с востребованными задачами, включая работу с умным домом и мультимедиа. Автор проекта, Пол Стаал, разработал корпус в Fusion 360, используя термовставки, винты и клей для прочности, а стоимость материалов не превышает 100 долларов, не считая сам Mac mini.

Инновации скрыты в деталях: на передней наклонной панели установлен 7-дюймовый экран, работающий как второй дисплей, часто используемый для домашней автоматики и контроля других устройств — например, 3D-принтера. Верхние крышки со встроенными нишами скрывают пульт управления музыкой IKEA Symfonisk и беспроводную зарядку для AirPods или Apple Watch. Эта комбинация стиля и полезности подчёркивает, что проект не просто насмешка над ретро, а реальный девайс, способный заменить обычный рабочий компьютер.

Автор не только вдохнул жизнь в ретро-дизайн, но и сделал его доступным: все файлы на 3D-печать и инструкции выложены в открытый доступ. Так любой желающий может собственноручно создать подобный корпус, используя домашний 3D-принтер. Этот проект отлично вписывается в популярное сейчас движение maker’ов и показывает, как можно совместить любовь к классике с новейшими технологиями, неся практическую пользу.