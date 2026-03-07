Компания Tuxedo Computers показала обновлённую версию своего мощного 16-дюймового ноутбука InfinityBook Max 16, ориентированного на пользователей Linux. Линейка получила три варианта процессоров серии Ryzen AI 300, включая топовый 12-ядерный Ryzen AI 9 HX 370, и видеокарты GeForce RTX 5060 или RTX 5070 с TGP до 115 Вт — конфигурации, способные потягаться с игровыми решениями.

Экран ноутбука — 16-дюймовый IPS с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 300 Гц. Яркость достигает 500 кд/м², а цветовой охват DCI-P3 составляет 100%. Такие характеристики гарантируют качественную картинку как для профессиональных задач, так и для развлечений.

Внутри устройство поддерживает до 128 ГБ памяти DDR5-5600 и оснащено двумя слотами M.2: один с PCIe 5.0, второй — PCIe 4.0, что позволяет установить до 8 ТБ быстрой флеш-памяти. Среди портов заявлены USB4, HDMI 2.1 и Mini DisplayPort. Аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу, а зарядка идёт через USB-C мощностью до 140 Вт.

Tuxedo позиционирует InfinityBook Max 16 как рабочую станцию с Linux, которая при этом способна тянуть современные игры. Версия с RTX 5070 примерно на 15% быстрее модели с RTX 5060. По умолчанию в системе установлена Tuxedo OS, построенная на базе Linux, или пользователи могут выбрать официально поддерживаемую Ubuntu 24.04.

Предзаказы уже открыты, а поставки намечены на конец марта. Цены стартуют от 1750 евро за конфигурацию с Ryzen AI 7 350, RTX 5060 и 16 ГБ оперативной памяти до 2200 евро за топовую сборку с Ryzen AI 9 HX 370 и RTX 5070.



