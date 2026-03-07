Western Digital сместила акценты: теперь важна ёмкость жёстких дисков, а не их количество. Глава компании Ирвинг Тан подчеркнул, что технология направлена на увеличение объёма данных на одном устройстве. Такой подход оправдан спросом, прежде всего со стороны ИИ и рынка потокового видео.

На технологической конференции Bloomberg Тан заявил: «Нам не нужно увеличивать количество жёстких дисков — мы используем технологию для увеличения ёмкости дисков». Эта стратегия уже приносит результаты: вся квота продукции Western Digital на 2026 год распродана, а акции компании выросли с начала года на 57 %, после роста на 282 % в 2025-м.

Спрос стимулирует не только ИИ, но и потоковое видео. «Видео будет большим локомотивом продаж накопителей, — добавил Тан. — Это даёт нам больше уверенности в спросе на будущее». В мире, где требования к хранению стремительно растут, Western Digital сосредоточилась на максимальном увеличении терабайтов, а не на увеличении числа устройств.

Что касается геополитики, компания оценивала риски, связанные с военными конфликтами в Иране и соседних регионах. Тан отметил, что ни один сотрудник компании не пострадал, ущерб для бизнеса минимален, однако ситуация остаётся под пристальным вниманием.