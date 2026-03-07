Во время конференции Morgan Stanley по технологиям глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что дефицит комплектующих для инфраструктуры искусственного интеллекта — это для компании «просто чудесно». Его слова вызвали споры, поскольку нехватка затронула не только серверный сегмент, но и массовый рынок компьютерного оборудования, включая игровые видеокарты.

Хуанг объяснил, что ограничения в поставках памяти, кремниевых пластин, корпусов CoWoS и других компонентов заставляют клиентов выбирать самые производительные решения. По его словам, благодаря финансовой мощи Nvidia удалось зарезервировать все эти ресурсы в производственных цепочках, обеспечив масштабируемость развёртывания ИИ-инфраструктуры.

Несмотря на признание Nvidia, что дефицит ограничит рынок игровых видеокарт, Хуанг считает, что именно эти ограничения идут на пользу компании. Он намеренно призвал производителей инвестировать в новые производства памяти, уверяя, что будет использовать всю увеличившуюся мощность. Такой подход выгоден облачным гигантам и компаниям, строящим дата-центры ИИ, но вряд ли порадует миллионы геймеров, для которых дефицит — головная боль.

Хуанг также заявил: «В мире ограничений у вас нет выбора, кроме как выбрать лучшее. Вы не будете тратить ресурсы на случайный выбор, если земля, электроэнергия и пространство ограничены. Мы — единственная компания, которая может помочь построить целую фабрику ИИ». Эти слова подчёркивают доминирующее положение Nvidia в индустрии и стремление контролировать критические ресурсы для ИИ-оборудования.

Финансовое преимущество Nvidia позволяет ей резервировать производственные мощности, недоступные для конкурентов поменьше. Это подтверждает, насколько рынок ИИ-платформ влияет на доступность компонентов в других сегментах, замедляя рост игровой и потребительской электроники.



