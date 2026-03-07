Maserati отложила радикальные изменения для GranTurismo и GranCabrio на 2027 модельный год, ограничившись лишь обновлением бамперов и задних фонарей. Фотошпионам удалось запечатлеть без маскировки большинство кузовных панелей — кроме слегка изменённого диффузора остальные детали остались без заметных правок. При этом внутренние обновления и модернизация силовых установок, вероятно, также минимальны. Такой подход отражает финансовые трудности Maserati на фоне падения продаж на 30% в 2025 году и общего кризиса бренда.

Недавний рестайлинг второго поколения GranTurismo (M189), выпущенного в октябре 2022 года, получил лишь косметические изменения. Передний бампер обзавёлся увеличенными прямоугольными вентиляционными отверстиями, похожими на детали модернизированного MC20 (MCPura). Задний диффузор слегка обновлён, но привычная тройка боковых вентиляционных прорезей осталась без изменений. Зеркала и пороги перенесены с текущей модели без правок.

Изменения интерьера, по всей видимости, будут ограничены новыми опциями по отделке и цветовой гамме. Фотографий и подробной информации о салоне пока нет, но явных признаков увеличения экрана или новой компоновки приборной панели не видно — для этого потребовались бы серьёзные инженерные работы, которые Maserati сегодня явно не по карману.

Проблемы Maserati и почему рестайлинг ограничился лишь итальянской эстетикой

После подъёма в начале 2020-х годов Maserati столкнулась с серьёзными трудностями. Продажи упали на 30% в 2025 году — с примерно 11 300 автомобилей до менее 7 900, что даже меньше, чем у Ferrari, которая преднамеренно сдерживает выпуск своих моделей. Успех электрических моделей Maserati Folgore провалился: покупатели не спешат принимать электрификацию, вынуждая бренд предлагать скидки до $85 000 на электрокары 2026 года.

Maserati делала ставку на электрическую революцию, но не смогла реализовать её должным образом. Гибриды с четырёхцилиндровыми двигателями оказались невостребованными, и бренд сменил стратегию на моторы V6, апеллируя к эмоциям покупателей через звук и динамику. Альтернативы успеха в этой нише сегодня видятся через обновление классических технологий и лимитированные предложения.





В то время как Alfa Romeo поднимается, используя мощные эмоциональные и технические маркетинговые шаги, Maserati замедляется. Разумеется, проблемы бренда выходят далеко за рамки одной модели — нужен комплексный ребрендинг и обновлённая стратегия развития, учитывая, как быстро меняется восприятие роскошных спорткаров.

Сомнительно, что Maserati готова инвестировать крупные суммы в ускоренный переход к электрификации или радикальный рестайлинг, учитывая слабую финансовую динамику. Чем дольше итальянский бренд будет ограничиваться косметикой, тем выше риск окончательной потери заявленной позиции люксового производителя.

Как оживить бренд в такой ситуации? Пока Maserati сдерживается в стиле и технологиях, но попытка выйти на новый уровень без глубоких обновлений кажется обречённой на провал. Возможно, ключ к возрождению — сбалансировать страсть к классике с модернизацией, инвестировать в драйверскую базу и развивать электрификацию с учётом запросов рынка.