Tesla резко увеличила цену на недавно представленную версию электропикапа Cybertruck с полным приводом (AWD). За 10 дней после дебюта цена выросла с $59 990 до $69 990 — это подъем на 17%. При этом опция лизинга для этой модели была полностью убрана.

Такой ход не стал сюрпризом: ещё при запуске глава Tesla Илон Маск объявил, что цена в $59 990 сохранится только 10 дней, создав дефицит и искусственный ажиотаж. Это классическая маркетинговая стратегия, которая подогревает спрос, чтобы затем «обосновать» значительное удорожание и перенести сроки поставок на 2027 год.

Чем AWD Cybertruck лучше прежнего RWD по той же цене

Хотя $69 990 звучит как высокая планка, новый Cybertruck AWD при той же цене заметно превосходит снятую с производства базовую версию с задним приводом (RWD). Прошлый RWD отличался одной моторной установкой, обычной подвеской и отсутствием множества опций, которые теперь включены в базовый AWD.

Привод: RWD против AWD с двумя моторами

Подвеска: стандартная вместо адаптивной пневматической

Крышка кузова: ручная против с электроприводом

Функция Powershare V2X — отсутствует против доступна

Запас хода: около 250 миль против 325 миль

Промах Tesla в обещании цены и что это значит

При презентации в 2019 году Tesla обещала AWD Cybertruck по цене около $49 900 с запасом хода в 300 миль. Сегодня эта модель стоит почти на 40% дороже при более долгих сроках поставки. Топовая версия с тремя моторами, обещанная тогда за $69 900, теперь стоит $99 990. Это показывает значительное отдаление Tesla от изначальных планов по ценообразованию.

Пока конкуренты вроде Rivian R1T и Ford F-150 Lightning держат цены в более предсказуемом диапазоне, Tesla рассчитывает на уникальность Cybertruck и готова поднимать цену по мере роста интереса, пользуясь дефицитом.



