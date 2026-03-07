Производитель умных колец Oura расширяет функциональность своих устройств, приобретая финский стартап Doublepoint, который специализируется на технологиях распознавания жестов для носимых гаджетов и виртуальной реальности. Это позволит компаниям внедрять более сложные способы управления, выходящие за рамки привычного мониторинга здоровья.

Гендиректор Oura Том Хейл в интервью Bloomberg отметил, что сделка добавит «основополагающую функцию» для взаимодействия пользователя и искусственного интеллекта, подчеркнув растущую роль жестового управления. Подробности и условия покупки остаются конфиденциальными, а интеграция новых технологий в продукцию может занять продолжительное время.

Doublepoint разрабатывает жесты, которые уже работают на устройствах виртуальной реальности, включая Apple Vision Pro, а также в умных домах и даже в простых играх типа Flappy Bird. В отличие от стандартных жестовых команд, применяемых сегодня на Samsung Galaxy Ring и Apple Watch (например, отключение будильника или ответ на звонок), технологии Doublepoint предлагают более сложные сценарии управления.

Для Oura это не первая покупка: в 2023 году компания приобрела Proxy, чтобы усилить биометрическую идентификацию и платежные функции, которые, однако, пока не появились в последней модели Oura Ring 4, выпущенной в 2024 году. Поглощение Doublepoint — попытка выйти за пределы базового отслеживания здоровья и занять нишу более интерактивных умных аксессуаров.