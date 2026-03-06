Документальный фильм «The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist» пытается разобраться в феномене генеративного искусственного интеллекта, но вместо проницательного анализа предлагает смесь страхов и наивного оптимизма. Режиссёры получили доступ к экспертам, включая глав ИИ-компаний и исследователей, однако основная идея сводится к переживаниям одного из них — Даниэля Рохера, который пытается понять, какую угрозу и возможности несёт ИИ в мир, где он скоро станет отцом.

Фильм построен вокруг интервью с «тёмной» и «светлой» сторонами ИИ. Сначала зрителю показывают ужасы возможного будущего, которое рисуют сторонники теории апокалипсиса, заявляющие о роботах-восстаниях и угрозе для человечества. Эта часть напоминает рекламный ролик для ИИ-компаний: они именно так продают свои технологии — через страх и гиперболу. Рохер же воспринимает это буквально, добавляя своей тревожности — всё сказывается и на его личной истории ожидания ребёнка.

Переходя к оптимистам, фильм показывает представителей индустрии, которые уверены, что ИИ откроет новую эпоху с доступным персонализированным здравоохранением и другими преимуществами. Такое контрастное построение создаёт впечатление равновесия, но при этом даёт слишком много времени авторитарным и пересыщенным страхами пророкам гибели и недооценивает важные темы, например, как ИИ меняет киноиндустрию — область, где Рохер и сам является творцом.

Фрагменты о настоящих трудностях происхождения ИИ — использовании огромных массивов данных и труда дешёвых рабочих — мелькают лишь поверхностно. Третья часть раскрывает суть большой языковой модели как сложного паттерн-распознавателя, но впечатление быстрого перебора тем не даёт зрителю погрузиться в нюансы.

Встречи с Сэмом Альтманом из OpenAI и Дарио Амодеи из Anthropic просматриваются в свете последних новостей о сотрудничестве с военными и вопросах приватности. Однако вопросы режиссёра выглядят слишком простыми, учитывая сложность и скандальность темы, а «The AI Doc» не вырывается из рамок хайпа и не даёт чётких ответов.





В итоге фильм остаётся примером современной медийной путаницы в восприятии генеративного ИИ: с одной стороны страхи апокалипсиса, с другой — беззаботный оптимизм в духе рекламы. Общество же нуждается в более взвешенном обсуждении — чётком понимании, где ИИ улучшает жизнь, а где он превращается в инструмент контроля и манипуляций.