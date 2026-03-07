В январе 2026 года Telegram впервые стал самым популярным мессенджером России, обойдя WhatsApp. По данным Mediascope, аудитория Telegram достигла почти 96 миллионов пользователей старше 12 лет, в то время как WhatsApp оценивался в 89 миллионов. Конкурент — отечественный Max — приближается к 74 миллионам пользователей и уже в феврале увеличил аудиторию до 77,5 миллиона, в отличие от сокращения пользователей у зарубежных сервисов.

Переломная смена лидера на российском рынке объясняется усилением регулирования со стороны Роскомнадзора: WhatsApp оказался под полной блокировкой, а доступ к Telegram замедляется. Ранее в России также были ограничены Signal, Discord и Viber. Несмотря на это, Telegram сохраняет высокую активность пользователей и эффективность рекламы.

Однако будущее стало менее предсказуемым. Если Роскомнадзор усилит давление на Telegram и блокировка станет более жёсткой, национальный мессенджер Max может обрести лидерство. Эксперты отмечают, что платформы с интеграцией госуслуг, банков и поддержкой аудио- и видеозвонков выходят на новый уровень конкуренции, что выгодно отечественным сервисам.

Аудитория мессенджеров в России: цифры и тренды

Декабрь 2025: WhatsApp — 94,47 млн, Telegram — 93,64 млн пользователей

Январь 2026: Telegram — 95,98 млн, WhatsApp — 89,42 млн, Max — 73,73 млн

Февраль 2026: Telegram снизился до 95,69 млн, WhatsApp упал до 80,3 млн, Max вырос до 77,56 млн

Падение аудитории WhatsApp и Telegram связано с блокировками и ограничениями доступа, приводящими к миграции пользователей. Особенно заметен рост Max за счёт поддержки государственных структур и интеграции с повседневными сервисами.

Почему Max претендует на лидерство при дальнейших ограничениях Telegram

Max — полностью отечественная разработка, адаптированная к требованиям российского законодательства и интегрированная с экосистемой госуслуг и банков. Это даёт ей преимущество при усиливающемся давлении на зарубежные мессенджеры.





Эксперт Герман Клименко отмечает: «На замену Telegram есть пока только один кандидат — Max. Аудио- и видеозвонки, госуслуги, банки — способов избежать лидерства просто нет».

Похожая история неоднократно повторялась на российском рынке с другими категориями сервисов, где блокировки зарубежных продуктов стимулируют рост национальных аналогов. Осталось понять, переживёт ли Telegram давление властей и сохранит ли позиции в следующем квартале.