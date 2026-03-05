Элон Маск и его команда запустили публичное тестирование нового мессенджера X Chat для iOS — приложения, претендующего на конкурентное противостояние WhatsApp и Telegram. Изначально количество пользователей ограничивали тысячей, но ажиотаж оказался настолько высоким, что квота была расширена до пяти тысяч.

X Chat позиционируется как отдельное автономное приложение, которое развивает функциональность личных сообщений социальной сети X. В нём реализованы зашифрованные чаты с передачей медиафайлов, установка пароля на переписку, а также функции редактирования и автоматического удаления сообщений по таймеру.

Важное заявление сделал дизайнер продукта xAI Майкл Босвелл: команда потратила несколько месяцев на разработку и сейчас ждёт от пользователей подробных отзывов для улучшения приложения.

Безопасность и позиционирование X Chat

О безопасности Маск заявил в октябре на подкасте Джо Рогана, что X Chat использует одноранговое шифрование, схожее с технологией Bitcoin, и при этом назвал систему «наиболее небезопасной из всех» — что звучит как необычный рекламный ход. Дело в том, что Маск уже неоднократно критиковал конкурентов — WhatsApp приписывал ненадёжность, а Signal ставил под сомнение с точки зрения защищённости. В ответ глава WhatsApp Уилл Кэткарт назвал такие заявления попыткой отвлечь внимание к себе за счёт необоснованного хайпа.

Разработка Android-версии X Chat идёт полным ходом, и ожидается, что она появится в обозримом будущем. Это довольно важный момент, учитывая, что для любого мессенджера без Android-доступности сложно закрепиться на рынке.





Контекст и вызовы на рынке мессенджеров

Запуск X Chat — ещё одна попытка Илона Маска диверсифицировать экосистему X, которая уже давно стала больше, чем просто социальной сетью. Основная ставка делается на приватность и новый опыт общения в противовес давно устоявшимся игрокам вроде WhatsApp Meta* и Telegram Павла Дурова.

Пользовательский интерес показал, что на рынке всё ещё есть спрос на альтернативные безопасные мессенджеры, готовые предложить необычные функции. Однако на фоне критики конкурентов бросается в глаза сама неопределённость формулировок вокруг безопасности, которая остаётся камнем преткновения для любого сервиса обмена сообщениями.

Маск, известный больше всего своими амбициями в космосе и автоиндустрии, теперь пытается занять нишу, где личные данные и доверие пользователей на вес золота. Появление X Chat — шаг в сторону усиления контроля над экосистемой X, но сможет ли он стать серьёзным игроком, покажет только время и реакция пользователей.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.