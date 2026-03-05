Европейское космическое агентство (ESA) и китайский Институт оптоэлектроники Академии наук КНР почти одновременно провели успешные испытания лазерной связи с геостационарными спутниками на высоте около 36 000 км. Обе стороны продемонстрировали возможность передачи данных на гигабитных скоростях, что значительно расширяет потенциал спутниковых коммуникаций и снижает текущее ограничение радиоканалов.

ESA использовала терминал от Airbus для соединения со спутником Alphasat TDP 1 и достигла скорости передачи до 2,6 Гбит/с, удерживая канал без ошибок несколько минут и применяя адаптивную оптику для компенсации атмосферных искажений. Китайская команда, в свою очередь, обеспечила стабильную двухстороннюю связь с пропускной способностью 1 Гбит/с на дистанции до 40 000 км, используя оптическую станцию с 1,8-метровым приёмным зеркалом и технологии динамического отслеживания с замкнутым контуром.

Технические особенности и значение для космических коммуникаций

Связь с геостационарными спутниками на таких расстояниях осложняет атмосферная турбулентность, вибрации платформ и высокая точность наведения лазерного луча. Решение этих задач требует сложных методов: ESA применяла когерентный приём, сокращающий влияние помех, а китайские инженеры — компенсацию искажений в реальном времени для длительной стабильной работы продолжительностью до трёх часов.

В сравнении с привычной радиосвязью лазерная технология обеспечивает не только большую скорость, но и повышенную защищённость — её сложнее перехватить, а рассеяние меньше. Это открывает новые возможности для оборонных, коммерческих и научных задач, где скорость и безопасность коммуникации критичны. Геостационарные спутники перестают быть просто ретрансляторами: они могут превращаться в интеллектуальные узлы обработки и пересылки огромных массивов данных.

Перспективы развития лазерной связи в космосе

Испытания ESA и Китая — сигнал о том, что гигабитный интернет может стать доступен на борту самолётов, кораблей и даже в глубоком космосе благодаря сетям узлов на геостационарных орбитах. Следующий этап — создание масштабных пространственных сетей, адаптация протоколов под условия космических задержек и периодических потерь сигнала.





Airbus прямо говорит о сложности этих технологий, но отмечает, что они откроют новую эпоху спутниковых коммуникаций на десятилетия вперёд. Европейские и китайские достижения в лазерной связи показывают, как конкуренция и сотрудничество на глобальном уровне двигают отрасль, приближая повсеместное распространение высокоскоростного интернета и качественной передачи данных.