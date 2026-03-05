Учёные из Испании представили гибридную солнечную ячейку, которая умеет не только эффективно преобразовывать солнечный свет, но и добывать электричество из капель дождя. Разработка сочетает классический фотоэлектрический эффект на основе перовскита с трибоэлектрическим механизмом, что позволяет устройству работать в любых погодных условиях.

В основе технологии лежит слой перовскита, генерирующий энергию от солнца, покрытый фторированным полимером CFₓ — прозрачным более чем на 90 %, водоотталкивающим и способным создавать электрические заряды при контакте с каплями воды. При падении и отрыве капли на поверхности возникает разность зарядов, порождающая электрический импульс.

Технические характеристики гибридной солнечной ячейки

Фотоэлектрический КПД на уровне 17,9 % Напряжение холостого хода до 110 В от одной капли дождя Максимальная плотность мощности трибоэлектрической части около 4 мВт/м² При освещённости 500 Вт/м² плотность тока короткого замыкания достигает 11,6 мА/м² Пиковое напряжение от капель до 12 В при одновременном воздействии света и дождя

Демонстрационные образцы уже показывают стабильную работу: гибридная ячейка заряжает суперконденсатор и даже может питать светодиодную ленту через преобразователь. Главное преимущество технологии — её способность не просто работать в пасмурную дождливую погоду, но и использовать её как дополнительный источник энергии.

Перспективы и вызовы масштабирования

Идея многофункциональной солнечной панели — ответ на нестабильность погодных условий, особенно для регионов с частыми осадками. Поскольку основной источник энергии по-прежнему — солнечный свет, дополнительная энергия от дождя становится полезной «подпиткой» аккумуляторов в непогоду. Это может повысить эффективность и надёжность автономных систем питания, например уличных сенсоров или автономных устройств интернета вещей.

Однако выход из лаборатории в массовое производство — отдельная история. Слои перовскита чувствительны к влаге, и хотя фторированный полимер их защищает, надёжность и долговечность ещё предстоит проверить на масштабных панелях. Кроме того, стоимость таких сложных покрытий и их производство могут стать серьёзным барьером на пути к коммерциализации.





В последние годы перовскитные солнечные элементы борются за своё место под солнцем с кремниевыми панелями, обещая более дешёвое производство и гибкость. Добавление трибоэлектрического слоя — интересный ход, который позволяет выделиться среди конкурентов. Если технология докажет надёжность и эффективность вне лаборатории, она может стать дополнительным шагом к универсальным «всепогодным» солнечным станциям.