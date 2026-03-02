Искусственный интеллект настолько прочно вошел в нашу жизнь, что стал стандартным рабочим инструментом для бизнеса, без которого уже сложно представить себе эффективное и быстрое решение задач. Нейросети пишут за нас тексты, генерируют иллюстрации, создают карточки, анализируют огромные объемы информации, создают и монтируют видео. Выбор платформ, представленных на рынке впечатляет, но в этом многообразии легко потеряться. В этом гайде мы разберемся, какие решения в 2026 году действительно помогают экономить время, повышать эффективность и увеличивать прибыль вашей компании.

ReText.AI— для работы с текстом

Официальный сайт ReText.ai

ReText.AI — одна из первых российских нейросетей для работы с текстом, появившаяся на рынке еще до массового распространения ChatGPT. Этот сервис предлагает комплексное решение, которое покрывает весь цикл работы с контентом: от детекции AI-текстов до их генерации и стилизации. Нейросеть постоянно совершенствуется, сейчас разработчики добавили функцию «очеловечивания текста», что гарантирует отсутствие приевшихся шаблонов и неестественных речевых оборотов.

В отличие от других нейросетей, которые умеют всего понемногу, ReText.AI — узкоспециализированная платформа для повышения качества текста, можно сказать, что это текстовый редактор нового поколения. Это инструмент, который доводит текст до бизнес-качества, работая со стилем, читаемостью и исключая AI-паттерны. Сервис располагает широким спектром инструментов: глубокое перефразирование, проверка грамматики и уникальности текста, суммаризация больших документов и генерация контента под различные задачи. Ключевой особенностью является модульная система по принципу конструктора: бизнес сам выбирает нужные функции. ReText предоставляет API для интеграции в корпоративные системы, гарантирует уровень обслуживания и полную конфиденциальность данных.

Области применения платформы разнообразны: в маркетинге — для создания и A/B-тестирования текстов, в HR — для автоматической фильтрации резюме, в финансах — для анализа данных и прогнозирования. Также решения используются в психологии для создания диагностических чат-ботов и в геймдеве — для генерации диалогов и сюжетных линий персонажей.





Midjourney — для сложных визуальных образов

Официальный сайт Midjourney

Midjourney — одна из ведущих нейросетей для генерации изображений по текстовым запросам. Ее главная сила заключается в создании детализированных и художественных изображений с нуля, будь то реалистичные фото или картины в определенном стиле. Нейросеть способна объединять и дополнять элементы из разных источников, создавая уникальные композиции, что ценно для иллюстрации идей.

Для бизнеса это означает возможность быстро генерировать уникальные иллюстрации для сайтов, логотипы, изображения для продуктовых карточек или креативный контент для соцсей и презентаций. Чем детальнее запрос, тем качественнее и точнее будет результат. Основной интерфейс взаимодействия — бот на платформе Discord. Несмотря на наличие бесплатного периода, для коммерческого использования потребуется платная подписка.

Особенно Midjourney раскрывается в задачах, где важна атмосфера и настроение, а не фотографическая точность: концепт-арт, имиджевые кампании, визуализация абстрактных идей. Именно поэтому её активно используют рекламные агентства и креативные студии — на этапе питчинга она позволяет за час собрать мудборд, на который раньше уходили дни работы арт-директора.

Nano Banana — для работы с реальными изображениями и дизайном

Официальный сайт Google Nano Banana (в рамках Gemini или AI Studio)

Nano Banana — продвинутая модель для генерации и, что особенно важно, интеллектуального редактирования изображений. Ее ключевое преимущество — глубокое понимание контекста, пространства и стиля, что позволяет работать с изображением как с трехмерной сценой.

В бизнесе это эффективный инструмент для создания и подготовки контента для маркетплейсов. Модель умеет автоматически создавать готовые карточки товаров, подбирая стиль и добавляя текст на изображение. Ее можно использовать для «нейрофотосессий», мгновенно меняя стиль и окружение объекта, создания инфографики и обработки товарных фото. В отличие от Midjourney, Nano Banana лучше работает с конкретными промптами, требующими четких инструкций. Она доступна для тестирования через различные платформы, и предлагает бесплатный доступ с ограничениями.

Отдельного внимания заслуживает работа с брендингом: Nano Banana умеет удерживать визуальный стиль компании от изображения к изображению, что избавляет от вечной головной боли с консистентностью контента. Залил референс — и модель понимает, в какой эстетике работать дальше. Для небольших команд без штатного дизайнера это фактически закрывает весь визуальный производственный цикл: от сырого фото продукта до готового баннера для рекламного кабинета.

Veo — для создания видеороликов

Официальный сайт Google Veo 3 (в рамках AI Studio)

Veo от Google DeepMind — нейросеть нового поколения, которая позволяет генерировать полноценные видеоролики из текстовых описаний или изображений. Модель создает видео длиной до 60 секунд в разрешении 1080p или 4K. Главное отличие от других сервисов — встроенный звук: Veo автоматически генерирует реалистичные диалоги (с синхронизацией движения губ на русском языке), музыку и звуковые эффекты, создавая ролик, готовый к публикации.

Это делает ее мощным инструментом для создания короткой рекламы, контента для YouTube Shorts, TikTok и других социальных сетей. Пользователь может управлять движением камеры, задавать стиль (реализм, анимация) и сохранять персонажей для серии видео. Такой подход позволяет за минуты создавать качественный видеоконтент, для производства которого ранее требовалась целая команда. Доступ к модели пока ограничен списком ожидания или через партнерские платформы.

Для брендов это особенно интересно в контексте персонализации: Veo позволяет быстро адаптировать один и тот же ролик под разные аудитории, меняя персонажей, локации и тональность без пересъёмки. То, что раньше требовало отдельного бюджета на каждую версию, теперь решается несколькими правками в промпте.

«На Репите» — для создания музыки для рекламы

Бот в Telegram

«На Репите» — это платформа, создающая музыкальное сопровождение для видеорекламы. Ее главная сила заключается в быстром и гибком подходе к генерации уникальных аудиодорожек, которые превращают стандартный продукт в запоминающуюся историю.

Для бизнеса это означает возможность оперативного создания музыкального брендинга и звукового оформления для рекламных роликов любого формата — от коротких видео в TikTok и Instagram* до обучающих гидов или сюжетов о повседневном использовании продукта. Платформа подходит не только для генерации полноценных песен, но и для создания цепляющих джинглов, коротких музыкальных отбивок и фоновой музыки, которая задает нужное настроение. Это позволяет бизнесу обходиться без дорогостоящих сессий звукозаписи и получать уникальные аудиоматериалы по запросу, делая рекламу более «живой» и эмоционально вовлекающей. Платформа работает на основе технологии Suno AI и обеспечивает профессиональный уровень аудио, при этом интерфейс и поддержка полностью русифицированы, что упрощает взаимодействие для российских пользователей.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.