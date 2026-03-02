Компания Xgimi выпустила в Китае новый бюджетный проектор Xgimi Z6X 5th Generation. Стоимость модели составляет 1 700 юаней (примерно 240 долларов), а приобрести устройство можно на площадке JD.com. Новинка вышла почти через год после дебюта версии Z6X Pro на том же рынке.

Проектор построен на базе DLP-технологии и оснащён 0,23-дюймовым DMD-чипом. Он обеспечивает нативное разрешение Full HD (1920 × 1080 пикселей) и поддерживает входной сигнал 2K и 4K. Используется объектив с покрытием высокой светопропускаемости для повышения чёткости и стабильности яркости. Заявленный уровень яркости составляет 550 CVIA люмен. Устройство охватывает 124% цветового пространства Rec.709, что обеспечивает более насыщенные и яркие цвета по сравнению со многими LCD-проекторами начального уровня.

Z6X 5-го поколения оснащён регулируемой на 150 градусов подставкой с шарниром, позволяющей проецировать изображение на стены, потолок или наклонные поверхности. Поддерживаются автоматическая коррекция трапецеидальных искажений, автофокус и коэффициент проекции 1,2:1, что делает модель удобной для помещений среднего размера. Также реализована технология компенсации движения MEMC для уменьшения размытия и рывков в динамичных сценах.

Проектор работает под управлением фирменной системы GMUI 6.0 с упрощённым интерфейсом, поддержкой голосового управления на базе ИИ и быстрой загрузкой. Внутри установлен процессор MediaTek MT9270, графика Mali-G52, 1,5 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного хранилища. Поддерживается беспроводная трансляция контента через AirPlay, DLNA и приложение Xgimi.

За звук отвечают два динамика мощностью по 3 Вт с сертификацией Dolby Audio. Также реализована технология снижения синего света и диффузного отражения изображения для уменьшения нагрузки на глаза при длительном просмотре.





Среди интерфейсов — HDMI 2.1 с поддержкой eARC, порт USB 2.0, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Уровень шума в стандартном режиме не превышает 28 дБ, энергопотребление — менее 65 Вт. Вес устройства составляет 1,09 кг, габариты — 235 × 228 × 64 мм, что делает проектор достаточно компактным и удобным для переноски.