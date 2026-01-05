Компания Portronics выпустила новый доступный проектор Beem 560 — смарт-модель на Android, ориентированную на пользователей, которым нужен большой экран и «умные» функции по минимальной цене.

Portronics Beem 560 стал преемником модели Beem 550 и представляет собой компактный LED-проектор с поддержкой проекции изображения диагональю до 100 дюймов в разрешении Full HD (1920 × 1080 пикселей). Заявленная яркость составляет 5300 люмен, что для бюджетного сегмента выглядит весьма внушительно. Устройство поддерживает автофокус и автоматическую коррекцию трапецеидальных искажений, а встроенная подставка позволяет регулировать угол наклона проектора.

Проектор работает под управлением Android, благодаря чему пользователи получают прямой доступ к таким сервисам, как Netflix, YouTube и Amazon Prime Video без необходимости подключать внешние устройства. Также поддерживается беспроводное зеркалирование экрана со смартфонов, ноутбуков и планшетов.

В плане подключений Beem 560 оснащён двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth, портами USB и HDMI, а также AUX-разъёмом. За звук отвечает встроенный динамик мощностью 3 Вт, чего достаточно для базового просмотра фильмов или презентаций без внешней акустики.

Новый Portronics Beem 560 уже поступил в продажу.



