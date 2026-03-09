Apple перенесла запуск своего умного домашнего хаба на сентябрь 2026 года из-за продолжающихся проблем с обновлённой версией голосового помощника Siri. Несмотря на готовность самого устройства, компания не может выпустить продукт без новой AI-основы Siri, которая должна стать главной функцией хаба.

Изначально хаб планировалось представить весной 2025 года, но затем из-за задержек с Siri сроки сдвинулись на весну 2026-го. С выходом iOS 26.4, в которую должна была войти новая Siri, также возникли трудности — её там пока нет. Теперь официальный запуск устройства ожидается вместе с выходом iOS 27, запланированным на сентябрь 2026 года.

Особенности и проблемы нового домашнего хаба Apple

Устройство похоже на iPad с 7-дюймовым квадратным дисплеем и может крепиться на стену или ставиться на колонку с динамиком. В корпус встроена камера для распознавания лиц, что позволяет хабу определять, кто находится в комнате, и предлагать персонализированный контент. По задумке Apple, это должен быть центр управления умным домом с поддержкой звонков, отображением приложений, таких как Календарь и Напоминания, и другими функциями.

Apple выбрала tvOS 27 в качестве операционной системы, но в устройстве отсутствует собственный магазин приложений — там запускаются только Apple-приложения с интерфейсом, напоминающим Apple Watch, где иконки располагаются по кругу.

Почему Apple снова откладывает запуск Siri и что ждать от обновления

Переработанная Siri должна была появиться ещё в iOS 18.4 с таким функционалом, как персонализация, осведомлённость на экране, расширенные возможности в приложениях и генерация изображений через Image Playground. Она должна была стать более интеллектуальной и превратиться по функциям в чат-бот, подобный ChatGPT, уже в iOS 27.





Однако Apple столкнулась с проблемами точности распознавания и стабильности новых функций, из-за чего дата выпуска постоянно сдвигается. Теперь видно, что появление полноценной новой Siri и соответствующего AI-хаба совпадёт с выходом iOS 27. Компания обещает представить обновлённого ассистента и умный хаб до конца 2026 года, чтобы не нарушить ранее объявленные сроки.

Сам умный хаб готов уже несколько месяцев и ждёт именно релиза новой Siri, без которой Apple не готова запускать устройство. Эта задержка показывает, что Apple не может позволить себе упустить качество и стабильность для такого важного AI-продукта, ведь конкуренты, в первую очередь Amazon Echo Show и Google Nest Hub, уже давно на рынке с проверенными системами умного дома и голосовыми помощниками.

В итоге новый домашний хаб Apple станет центральным элементом AI-стратегии компании в умном доме, но его выход показывает, что совершенство голосового помощника и интеграция ИИ требуют времени и усилий. В условиях усиливающейся конкуренции на рынке умных устройств до полноценного запуска Siri и хаба остаётся ждать несколько месяцев.