В четвёртой бете macOS 26.4 владельцы любых Mac получили возможность установить фирменные яркие обои с новым MacBook Neo. Этот бюджетный ноутбук, анонсированный Apple 4 марта 2026 года, отличается четырьмя сочными цветами корпуса и соответствующими обоями — теперь они доступны для всех пользователей macOS Tahoe в обновлении beta 4.

MacBook Neo построен на базе чипа iPhone и предлагается в оттенках Blush, Citrus, Indigo и Silver. В комплекте с устройством поставляется особая сборка macOS 26.3 с эксклюзивными обоями, а пользователям остальных Mac для доступа к ним потребуется обновиться до macOS 26.4 beta 4. Новые изображения оформлены в стилях Mac Purple, Mac Blue, Mac Pink и Mac Yellow — яркие «пузырьковые» композиции с узнаваемым стилизованным словом «Mac». Такой подход стал классикой Apple: почти все последние маркетинговые обои содержат в дизайне фирменные надписи.

Обои можно выбрать прямо в системных настройках в разделе Wallpaper, где они появились в категории Pictures. Появление новых визуальных акцентов — часть общей тенденции Apple к выделению свежих моделей за счёт сочных и запоминающихся цветовых решений, а для сердца macOS 26.4 beta 4 это очередное улучшение пользовательского опыта.

Помимо обоев, в бета-версии 26.4 добавлены восемь новых эмодзи, включая искажённое лицо, косатку и снежного человека. Обновление продолжает тестироваться, а официальный релиз macOS 26.4 ожидается этой весной.

Интересно, что внутренняя сборка macOS 26.4 уже поддерживает ещё не вышедшие версии Mac mini с процессорами M5 и M5 Pro, а также две новые комплектации Mac Studio, что намекает на непрерывное расширение линейки Apple.



