Недавний релиз шутера Marathon от Bungie вызвал интерес в игровом сообществе, однако по количеству одновременных игроков он уступил ветерану жанра — Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). В день запуска Marathon достиг пикового онлайна в 88 337 игроков в Steam, тогда как CS:GO, несмотря на годы с момента выхода, продолжает привлекать более 50 тысяч игроков одновременно.

Marathon, выпущенный 5 марта 2026 года, представляет собой многопользовательский экшн-шутер, действие которого разворачивается на планете Тау Кита IV. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

В то же время CS:GO, несмотря на свой возраст, сохраняет значительную базу игроков. Недавно Valve вернула игру в Steam, что привело к увеличению онлайна до более чем 50 тысяч игроков и вывело её на 27-е место среди всех игр по этому показателю.

Интересно, что Marathon столкнулся с критикой игроков из-за системы монетизации — в частности, боевого пропуска и ограничений на использование косметических предметов.

Таким образом, несмотря на новизну и ожидания, Marathon пока не смог превзойти CS:GO по популярности среди игроков. Возможно, будущие обновления и улучшения помогут Marathon укрепить позиции на рынке многопользовательских шутеров.



