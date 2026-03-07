Valve снова переносит запуск своей новой линейки Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller. Изначально компания планировала выпустить устройства уже в первом квартале 2026 года, но теперь осторожно заявляет, что «надеется» отправить их покупателям именно в этом году. Причина задержки — продолжающийся дефицит памяти и накопителей, который серьёзно осложняет производство.

Ещё месяц назад Valve утверждала, что сроки релиза остались без изменений, теперь же официальный тон изменился с уверенного «выпустим в первой половине года» на нечто гораздо более неопределённое. Мировой рынок микросхем продолжает испытывать давление из-за масштабных закупок со стороны компаний, занимающихся искусственным интеллектом. Это привело к росту цен на память и нехватке комплектующих, что отражается на всех производителях — от гигантов вроде Apple до Valve и мелких стартапов.

Valve уже предупреждала, что кризис с ОЗУ негативно скажется на запасах Steam Deck OLED, а теперь же драматизирует ситуацию, фактически откладывая анонс и поставки новой Steam Machine. Отсутствие чётких дат и уверенности в релизе говорит о том, что планы могут ещё раз пересмотреть, а сами устройства рискуют задержаться на неопределённый срок.

Дефицит памяти и влияние на рынок Steam Hardware

Рост спроса на память и накопители объясняется взрывным развитием технологий ИИ, требующих колоссальных вычислительных мощностей и расходников. Производители оказались вынуждены бороться за ограниченные поставки и повышать цены, что сказывается на конечных устройствах. В условиях, когда даже Apple вынуждена платить больше за память, мелким и средним компаниям приходится приостанавливать производство.

Valve, которая решила вернуться к аппаратному бизнесу после успеха Steam Deck, попала в финансовую и производственную ловушку. Steam Machine — попытка соединить PC-гейминг и удобство консоли, но рыночные реалии заставляют компанию адаптироваться. Вместо точных сроков — расплывчатое «надеемся», а вместо громких анонсов — тишина и задержки.





В конечном счёте Valve рискует повторить историю с Steam Controller и Steam Link, которые не получили большого распространения — отчасти из-за странных решений в продвижении и ограниченного производства. Если Steam Machine не появится на рынке ближайшим летом, компания может упустить важное конкурентное окно перед следующими поколениями игровых консолей и ПК.