Valve неожиданно приглушила ожидания по запуску Steam Machine и других своих новых устройств, заявив, что выход в 2026 году остается под вопросом из-за дефицита памяти и накопителей. Изначально компания обещала выпустить все новинки — Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller — в начале 2026 года, но теперь формулировка изменилась на «надеемся выпустить в 2026». Даже бывшее обещание первой половины года выглядит крайне туманным.

Дефицит компонентов, в первую очередь памяти и накопителей, давно стал головной болью для производителей техники. Повышенный спрос со стороны компаний, разрабатывающих решения для искусственного интеллекта, взвинтил цены и ограничил доступность чипов. В результате крупнейшие игроки рынка, включая Apple, вынуждены платить больше за стандартные комплектующие. Valve сталкивается с теми же проблемами, что ставит под сомнение своевременный выход обновлённой Steam Machine и сопутствующих устройств.

Почему Steam Machine задерживается и что это значит для Valve

Valve открыто признаёт сложности с поставками. В свежем заявлении компания отметила, что «делает всё возможное» и обещает публиковать новости по мере уточнения планов. Отказ от конкретных сроков после первоначального обещания выпуска устройств «в первом квартале» или «первой половине» 2026 года выглядит как болезнь роста для Valve, которая долгое время позиционировала себя как инновационный игрок не только в ПО, но и в железе.

Отложенный запуск Steam Machine и Steam Frame может ослабить позицию Valve в развивающемся сегменте игрового железа, где конкуренция не дремлет. Nintendo, Sony и Microsoft усиливают свои аппаратные платформы, а в то же время NVIDIA и AMD выходят с собственными решениями для облачного и локального гейминга. В этой ситуации задержка выпуска новых устройств вызвана не технологической проблемой, а экономическими и рыночными факторами — и это снижает имидж Valve.

Проблемы с оперативной памятью ранее уже ударили по другим устройствам Valve: например, Steam Deck OLED столкнулся с ограничениями в поставках. Очевидно, что компания вынуждена балансировать между качеством, сроками и затратами, что не всегда идёт на пользу её репутации пионера.





Что ожидает рынок игрового железа в 2026 году

Глобальный рост спроса на чипы и память со стороны ИИ-индустрии продолжает поднимать цены и ограничивать поставки. В такой ситуации производителям из игровой сферы придётся искать альтернативные пути решения. Возможны более гибкие поставки, пересмотр технических характеристик или запуск с дефицитом на старте.

Valve предстоит трудный выбор: либо ждать стабилизации рынка и рисковать потерять позицию в аппаратном бизнесе, либо попытаться выпустить продукты с компромиссами. На фоне усиления конкуренции прогнозировать исход сложно, но ясно одно — «надеемся выпустить в 2026» звучит слабее, чем несколько месяцев назад.