Volvo отметила 70-летие первого ремня безопасности запуском инновационной системы, которую компания назвала «мультиадаптивный ремень безопасности». Эта технология дебютирует в новом кроссовере EX60, появление которого на рынке ожидается в конце 2026 года. Новинка не просто фиксирует пассажира — она подстраивается под его индивидуальные характеристики в режиме реального времени.

В то время как традиционные ремни безопасности используют одинаковое натяжение для всех, новая система Volvo оснащена несколькими сенсорами, которые собирают данные о комплекции пассажира и его позе. Дополнительно система анализирует силу замедления при аварии и моментально корректирует усилие натяжения ремня. Таким образом, для более крупных людей удержание становится жёстче, чтобы голова не ударилась о внутренние элементы салона. Для детей и пассажиров с небольшим весом ремень ослабляется, снижая риск травм грудной клетки, вызванных самим ремнём безопасности.

Система постоянно обучается и совершенствуется, расширяя диапазон распознаваемых телосложений и адаптируясь к разнообразным дорожным ситуациям. Что ещё важнее, алгоритмы безопасности можно улучшать дистанционно через обновления по воздуху — это гарантирует, что эффективность ремня будет расти с течением времени без необходимости визита в сервис.

Как мультиадаптивный ремень Volvo меняет правила безопасности

Повышение персонализации средств безопасности — важный тренд в автомобильной индустрии. Конкуренты Volvo пока используют либо статичные ремни с механической регулировкой, либо системы наподобие срабатывающих подушек и натяжителей. Но именно электронная адаптация ремня под размеры тела и позу пассажира выделяет Volvo на фоне остальных.

Технология не только повышает уровень защиты, но и уменьшает дискомфорт для пассажиров с разным телосложением, увеличивая шансы правильного использования ремня. Это критично с учётом роста разнообразия моделей автомобилей и возрастающей заботы о безопасности всех групп пассажиров — от детей до пожилых.





Появление таких умных ремней, возможно, изменит подход к разработке систем пассивной безопасности — от жёсткой универсальности к динамическому и более тонкому контролю. Главное испытание для Volvo — доказать надёжность и безотказность системы в реальных аварийных ситуациях, тогда другие автопроизводители наверняка последуют примеру.