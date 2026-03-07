Samsung подтвердила готовность выпустить умные очки в 2026 году, но о ключевом элементе — наличии встроенного дисплея — умолчала. На выставке MWC представители компании рассказали лишь несколько деталей: в очках будет камера, расположенная на уровне глаз пользователя, они смогут подключаться к смартфону, а искусственный интеллект будет отслеживать, куда именно смотрит владелец устройства.

Ранее глава Qualcomm Кристиано Амон также подтвердил запланированный запуск Samsung в этом году, что добавляет веса слухам. Однако Samsung воздерживается от окончательных заявлений о дисплее, хотя Google продемонстрировал технологию прозрачных экранов для AR-очков, готовую к коммерческому применению.

По информации инсайдеров, Samsung разрабатывает умные очки как с дисплеем, так и без него — решение зависит от сценариев использования. В случае отсутствия экрана компания предложит пользоваться дисплеями в смарт-часах или смартфонах, подчеркивая, что визуальный контент можно перенести на другие устройства.

Технические особенности и конкурентный контекст умных очков Samsung

Информация от Samsung включает следующие ключевые моменты:

Камера размещена на уровне глаз

Подключение к смартфону для обмена данными

Искусственный интеллект анализирует взгляд пользователя

Такой подход выглядит осторожным на фоне прогресса конкурентов. Google продолжает совершенствовать свои AR-очки с прозрачными дисплеями, а несколько стартапов уже внедряют похожие технологии. Samsung, крупный игрок аппаратного рынка, старается подготовить устройство, которое будет востребовано массовым пользователем, предпочитающим удобство и интеграцию с уже имеющимися экранами.





Отказ раскрывать детали про дисплей может означать, что Samsung всё ещё тестирует различные варианты, балансируя между функциональностью и стоимостью. Это логично: встроенный дисплей повышает цену и энергопотребление, а упор на смарт-часы и смартфон как экраны позволяет оптимизировать опыт без сложных технических новшеств.

Перспективы и ожидания от умных очков Samsung в 2026 году

Запуск умных очков Samsung запланирован на 2026 год — время, когда рынок XR-устройств быстро расширяется. Пользователи хотят больше автономности, удобства и интеграции с экосистемой смартфонов и носимых гаджетов. Эта стратегия выгодна — умные часы уже давно вошли в повседневную жизнь, а перенос визуального контента на них упрощает пользовательский опыт.

Если Samsung действительно предложит очки с камерой и AI, но без собственного дисплея, это может стать компромиссом, позволяющим значительно сократить размеры и стоимость продукта. Впрочем, в перспективе встроенный прозрачный экран остаётся важным трендом, который последовательно развивают конкуренты.

Оставшаяся интрига вокруг дисплея заставит следить за новостями до выхода устройства. Пока Samsung выбирает между инновациями и прагматизмом — зря ждать революцию в умных очках, но вполне вероятно получить удобный гаджет для ежедневного использования в связке со смартфоном и часами.