BMW ALPINA представила ограниченную серию XB7 Manufaktur — последний аккорд для первого поколения своего флагманского внедорожника. Модель ограничена 120 экземплярами для США и Канады, стоимостью 181 550 долларов, что на 24 000 дороже базового XB7. Главные особенности — эксклюзивные матовые цвета Frozen ALPINA Green и Blue, 23-дюймовые кованые колёса Classic и ретро-декорации в стиле 1980-х, создающие особое атмосферное впечатление.

С самого начала XB7 Manufaktur выделяется матовым покрытием, ранее недоступным для этого полноразмерного внедорожника. Чёрная глянцевая отделка Shadowline охватывает все детали — от знаменитой решётки «ноздри» до патрубков выхлопа. Внешности добавляет уникальный лазерный шильдик Manufaktur на средних стойках и дополнительное обозначение на пятой двери, что чётко отделяет эту версию от стандартных XB7.

Интерьер посвятили теме прощания с легендой: роскошная кожа Tartufo Full Merino в цвете, сопоставимом с внешней окраской, на подголовниках — зелёная или синяя надпись ALPINA, а коврики украшены известным логотипом ALPINA прежней эры бренда — до редизайна 2026 года. Отделка подчёркивает глубину наследия марки, которая хранит тонкую грань между прошлым и будущим.

Все 120 машин получат полный набор опций: двухосную пневмоподвеску, кресла с капитанским посадочным местом на втором ряду и звук Bowers & Wilkins Diamond Surround. В комплект войдут и кожаные дорожные сумки ручной работы по цвету салона — изящный штрих, показывающий заботу о клиентах, выбирающих эксклюзив.

Покупателям следует поторопиться: производство стартует в сентябре на фабрике Spartanburg, а первые поставки запланированы на последний квартал года. После выпуска 120-го автомобиля серия закроется.





Следующее поколение BMW ALPINA XB7 и перспективы

Выход серии Manufaktur символичен не только как финальный аккорд первого поколения, но и как шаг к грядущему. Наследник на базе второго поколения внедорожника BMW X7 (G67) уже в пути — под индексом G69. Впервые ALPINA планирует добавить в гамму, помимо восьмицилиндрового мотора, и шестицилиндровый вариант.

Особое внимание вызывает слух о предстоящем электрифицированном XB7 в лице модели iX7 100 xDrive. Если она появится, это будет один из первых электромобилей ALPINA, хотя первенцем марки на электротяге официально считается i7 70 xDrive. Переход к электрике может полностью изменить профиль бренда, который традиционно славится мощными двигателями внутреннего сгорания.