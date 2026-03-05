Red Magic анонсировал первый тизер игрового планшета Gaming Tablet 5 Pro, который станет преемником модели Astra и ответом на недавно представленный Lenovo Legion Tab Gen 5. Новинка обещает компактный форм-фактор и высокую производительность — тренд на маленькие, но мощные планшеты для игр набирает силу, и Red Magic не собирается отставать.

По сравнению с прошлой моделью Astra, которую в Китае выпускали под названием Gaming Tablet 3 Pro, свежий планшет сохранит компактность, противопоставляя себя более крупному Red Magic Nova. Пока нет точных характеристик и даты запуска — всего лишь обещание «скоро».

Характеристики и конкуренция с Lenovo Legion Tab Gen 5

Lenovo Legion Tab Gen 5 стал первым компактным планшетом с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 — решением Qualcomm для топового игрового сегмента. Ожидается, что Red Magic пойдёт по тому же пути, используя тот же чип, экран с высокой частотой обновления и фирменную систему активного охлаждения.

Предыдущий Astra отличался 9,06-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,4K, до 24 ГБ оперативной памяти и внутренним вентилятором, что для планшета такого размера впечатляет. Вероятно, новая модель добавит к этому более плавное изображение, улучшенные физические кнопки и увеличенный аккумулятор.

Глобальная стратегия выпуска и перспективы рынка

Red Magic часто сначала анонсирует устройства в Китае, а спустя месяц-две выпускает международную версию. По аналогии с Astra 2025 года Gaming Tablet 5 Pro может дебютировать в Азии, а затем появиться на глобальном рынке в 2026-м. Такой подход помогает бренду сначала получить обратную связь на родном рынке и подкорректировать глобальную стратегию.





Рынок компактных игровых планшетов сейчас развивается, но новых моделей выходит немного — Lenovo и Red Magic обнаруживают нишу, где есть спрос на мощь в компактном корпусе. Это может привлечь не только геймеров, но и желающих иметь универсальное устройство с высокой производительностью и портативностью.