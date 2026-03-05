oneplus 15t image
Несмотря на большую батарею, толщина смартфона составляет всего 8,4 мм, а вес — около 194 граммов. Это говорит о серьёзной инженерной работе по оптимизации конструкции и охлаждения.

Содержание
1. Технические характеристики OnePlus 15T
2. Что это значит для рынка и конкурентов

Технические характеристики OnePlus 15T

  • Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • Оперативная память 16 ГБ LPDDR5x
  • Встроенная память 1 ТБ UFS 4.1
  • Экран OLED 6,31 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц
  • Основная камера: двойной модуль с 50-МП перископом Sony IMX906 или 200-МП Samsung HP5
  • Фронтальная камера: по слухам 32 МП
  • Защита от пыли и воды уровней IP68/IP69/69K
  • Ультразвуковой сканер отпечатков в экране
  • Металлическая средняя рамка и отдельная клавиша Plus

15T показывает высокий результат — 4,45 миллиона баллов в AnTuTu, что ставит его среди лидеров среди современных флагманов. В сочетании с большой батареей и быстрой зарядкой он обещает стать одним из наиболее автономных устройств в премиум-сегменте.

Что это значит для рынка и конкурентов

В последние годы производители флагманов балансировали между размерами, мощностью и автономностью. OnePlus 15T, предлагая большой аккумулятор при компактных габаритах, бросает вызов таким компаниям, как Samsung и Xiaomi, которые часто жертвуют ёмкостью ради дизайна или наоборот. Быстрая беспроводная зарядка 50 Вт — редкость и может стать решающим преимуществом для пользователей, усталых от постоянного поиска розетки.

Если смартфон сохранит разумную цену, близкую к предыдущим моделям, у 15T есть все шансы привлечь тех, кто не готов мириться с компромиссами в автономности ради компактности и скорости работы.

